A magyar légierő gépei 215 embert menekítettek ki Izraelből

„A Külgazdasági és Külügyminisztérium és a Honvédelmi Minisztérium közös mentőakciója keretében a Magyar Légierő két repülőgépe 215 emberrel a fedélzetén az imént elhagyta az izraeli légteret és immár biztonságos légtérben haladnak Magyarország felé” – számolt be éjszaka Facebookon Szijjártó Péter, a külügyminiszter egy hétfő hajnali posztban pedig azt is bejelentette, hogy a gép már landolt is Magyarországon.

photo_camera Fotó: Szijjártó Péter/Facebook

Szijjártó elmondta, hogy „mint minden esetben”, most is csak akkor adnak tájékoztatást az ilyen akciókról, „amikor az abban érintettek már biztonságban vannak”, mert „az idejekorán adott tájékoztatás ebben az esetben is magyar állampolgárok százainak életét veszélyeztette volna”. Posztja végén megköszönte Izrael, Ciprus, Görögország, Törökország, Bulgária és Románia hatóságainak az együttműködést a repüléshez szükséges engedélyek gyors kiadásában.

Szombaton egy meglepetésként ható támadás során a Hamász iszlamista fegyveres csoport több tucat fegyverese beszivárgott Dél-Izraelbe.

Szombat este a „fekete nap” megbosszulását ígérte az izraeli miniszterelnök, miután a Hamász iszlamista szervezet háborút indított Izrael ellen a Gázai övezetből. aznap egy meglepetésként ható támadás során a Hamász több tucat fegyverese beszivárgott Dél-Izraelbe. Benjámin Netanjahu kijelentette, hogy háborúban állnak, és biztosított arról, hogy a hadsereg minden erejét felhasználja, hogy megsemmisítse a Hamász katonai kapacitásait.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium szombaton arról tájékoztatott, hogy a Gázai övezetben most 11 magyar állampolgár van, többségükben kiskorú gyerekek.