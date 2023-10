Kormányzati nyomásgyakorlásról panaszkodnak a német cégek a budapesti nagykövetségnek

Több németországi cég is kormányzati nyomásgyakorlásról számolt be a nagykövetségnek, jelentette ki Julia Gross német nagykövet az RTL Híradónak. A diplomata leszögezte: a német vállalatok jelenléte nagyon erős Magyarországon, több mint 300 ezer embernek adnak munkát, ezért sem mindegy, hogy milyen környezetben tudnak működni. Hozzátette: közös érdek, hogy ezek a cégek virágozzanak, sok szektorban elégedettek is, de nem mindben.

„Itt vannak például a különböző szektorális különadók vagy a tervezési, engedélyeztetési hatósági eljárásokkal kapcsolatos kérdések amelyek bizonyos ágazatokat érintenek,”

- ezt kifogásolják a német cégek, mondta a nagykövet. Gross szerint ezeket a problémákat jelzik a magyar kormánynak, illetve Brüsszelnek is, mert ezek

nemcsak a németeket tölti el aggodalommal, hanem más Magyarországon tevékenykedő külföldi befektetőket is.



Az RTL megkeresésére a Külügyminisztérium a német nagykövet szavait azzal kommentálta, hogy