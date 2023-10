Újabb 110 embert menekítettek Magyarországra Izraelből

„Mindazok a magyar emberek, akik Izraelben jelentkeztek az evakuációra és kérték a segítségünket, már mind úton vannak hazafelé, ugyanis a harmadik evakuációs járatunk is elhagyta Izrael légterét, így már biztonságos légétérben repül Magyarországra” – jelentette be Facebook-videójában Szijjártó Péter.

A külügyminiszter elmondta, hogy a magyar légierő gépei hétfőn hajnalban már 215 embert menekítettek ki Izraelből, most pedig újabb 110 embert repítenek épp Magyarországra.

„A 325, általunk kimenekített ember közül tizenöten külföldi állampolgárok” – mondta Szijjártó, aki részletezte is, hogy a külföldiek között izraeliek, svédek, britek, németek, osztrákok és portugálok is voltak, illetve hogy a 325 kimenekített emberből 46 volt gyerek.

Szijjártó elmondta még, hogy a nagykövetség munkatársai Tel-Avivban továbbra is 24 órás szolgálatot teljesítenek, illetve hogy a budapesti vészhelyzetei központban is megemelt létszámmal dolgoznak. Videóját azzal fejezte be, hogy bár Budapest és Tel-Aviv között még vannak menetrend szerinti járatok, arra kéri a magyarokat, hogy csak halaszthatatlan esetben utazzanak Izraelbe, és akkor is regisztráljanak konzuli védelemre.