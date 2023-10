Beletelt egy kis időbe, míg a Bizottság helyre tette Várhelyi Olivér szavait

Tegnap mi is megírtuk Várhelyi Olivér, az EU bővítési biztosa nyomán, hogy az Európai Bizottság a Palesztin Hatóság teljes, összesen 691 millió eurós fejlesztési portfólióját felülvizsgálja, és minden kifizetést azonnal felfüggeszt. Várhelyi kijelentései azonban kisebb vihart kavartak az uniós tagállamok között. Ahogy a hvg.hu-n futó EUrologus írja, a luxemburgi, a belga, a spanyol és az ír kormány is nemtetszésének adott hangot a magyar biztos kijelentései miatt. Az írek egyenesen ezt írták: „Láttuk Várhelyi biztos úr ma délután közzétett Twitter-üzenetét, amely az Európai Bizottság palesztinoknak nyújtott fejlesztési támogatásának azonnali felfüggesztését jelenti be. Értelmezésünk szerint nincs jogalapja egy biztos ilyen jellegű egyoldalú döntésének, és nem támogatjuk a támogatás felfüggesztését. Hivatalosan kérjük a Bizottságot, hogy tisztázza e bejelentés jogalapját.”

Janez Lenarčič, a krízisek kezeléséért felelős biztos is megszólalt az ügyben. „Az EU humanitárius segítsége a palesztin rászorulóknak a szükséges ideig folytatódik” – mondta.

Ebből aztán senki nem értett semmit, mígnem megérkezett az Európai Bizottság tisztázónak szánt közleménye.