Háromszázezer forintra büntették Hadházy Ákost a kordonbontások miatt

„Pintér Sándor rendőrsége összesen 300 ezer forintra büntetett, mert a hatóság azt »állapította meg«, hogy három alkalommal is én voltam a várbéli kordonbontások szervezője” – írja legutóbbi posztjában Hadházy Ákos.

Azt írja, az általa viselt láthatósági mellényből következtetett a hatóság arra, hogy ő a megmozdulás szervezője. Az már augusztusban kiderült, hogy a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség szerint törvényesen jártak el a vele szemben fellépő rendőrök. Hogy milyen volt ez a fellépés, az egy áprilisi videónkból kiderül:

„Ennél azonban sokkal nagyobb baj, hogy a hírek szerint diákokat is zaklat a rendőrség” – írja most Hadházy. Mi is megírtuk, hogy több fiatal ellen is eljárást indítottak a Karmelitánál történt kordonbontások miatt. Volt, akivel szemben akkor zárták volna le az eljárást, ha cserébe egy évig nem megy tüntetésekre.