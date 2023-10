Ő Mohammed Deif, az izraeli lakosság elleni terrortámadás kitervelője, akit hétszer próbáltak megölni, de mindig megúszta

Ha lett volna olyan gázai palesztin, aki múlt szombaton reggel nem értesült arról, hogy milyen események zajlanak éppen az övezetet Izraeltől elválasztó kerítés túloldalán, az aznapi tévéműsort megpillantva az is rögtön tudhatta, hogy valami nagy dolog zajlik éppen.

A tévében aznap ugyanis Mohammed Deif is megszólalt. Márpedig róla nemcsak azt lehet tudni, hogy a Hamász katonai szárnyának gázai parancsnoka, hanem azt is, hogy még az iszlamista terrorszervezeten belül is titokzatos figurának számít, aki szinte sohasem nyilatkozik. Életében összesen három fénykép készült róla, egy húszéves korában

egy maszkban, egy pedig az árnyékáról, és még soha nem jelent meg nyilvános eseményen. A szombati tévébeszéde előtt egyszer beszélt egy hangfelvételen 2021-ben, megfenyegetve Izraelt, ami előtt hét évig azt sem lehetett biztosan tudni, hogy él-e még egyáltalán.