Otthonaikban mészároltak le családokat Kfar Aza kibucban a Hamász fegyveresei

Még mindig folynak a harcok a Gáza övezet határán fekbő izraeli településeken, ezért csak most kezdték el összegyűjteni azoknak az izraelieknek a holttesteit, akiket akkor öltek meg, amikor a Hamász fegyveresei szombaton hajnalban áttörték a határkerítést Gáza felől. Az izraeli katonák, akik házról házra jártak, hogy a romok között összegyűjtsék a holttesteket, azt mondták, mészárlás történt. Nagyon valószínű, hogy a gyilkosságok nagy része a szombati támadás első óráiban történt.

Davidi Ben Zion, a 71-es egység parancsnokhelyettese úgy fogalmazott, a Hamász fegyveresei akik családokat, köztük csecsemőket is megöltek, egy „dzsihád gépezet”, akik „mindenkit megölnek”, és „nagyon agresszívek, olyanok, mint az állatok”. Ben Zion azt mondta, az áldozatok közül sokakat lefejeztek.

photo_camera Izraeli katonák a Gázai övezettel határos Kfar Aza kibucban október 10-én Fotó: THOMAS COEX/AFP

Ahogy a BBC is írja, a határ melletti települések lakói fel voltak készülve a rendszeres rakétatámadásokra, miután a Hamász 2007-ben átvette az ellenőrzést a Gázai övezet felett. De a kibucban kertes és teraszos házakban élhettek, és senki sem gondolta, hogy a Hamász képes lesz áttörni Izrael védelmi rendszerét, majd ennyi embert lemészárolni.

Szombaton hajnalban a Hamász fegyveresei váratlanul, meglepetésszerűen törték át a határt, ez látszik a BBC beszámolójából is, ami szerint a Hamász fegyvereseinek a kibucban fekvő holttestei mellett ott vannak a motorok is, amikkel betörtek a kibucba, miután átjutottak a határon. De a romok között találtak egy siklóernyőt is, amivel Izrael védelmi vonala felett repülhettek át.

Izraelben a halálos áldozatok száma elérte az 1200-at, és Gázában is több mint 900-an haltak meg, civilek százai. De ahogy a BBC is írja, az izraeliek elutasítanak minden összehasonlítást aközött, ahogy a Hamász civileket gyilkol, és ahogy palesztin civilek halnak meg az izraeli légicsapások miatt.

photo_camera Fotó: JACK GUEZ/AFP

Itai Veruv vezérőrnagy, aki a kibuc visszavételéért folytatott harcot vezette, azt mondta, Izrael tiszteletben tartja a háborús törvények szerinti kötelezettségeit. „Az értékeinkért és a kultúránkért harcoluink. Agresszívek és erősek leszünk, de megtartjuk az erkölcsi értékeinket. Izraeliek vagyunk, zsidók vagyunk.”

A BBC beszélt egy a nevét nem vállaló izraeli katonával is, aki azt mondta, amikor megérkeztek a Kibucba – 12 órával azután, hogy a Hamász fegyveresei áttörték a határt – „káosz volt, terroristák mindenütt”. Beszámolója szerint el sem lehet képzelni azt, amit ők láttak, és azt sem tudja, mi lesz ezután, de úgy fogalmazott, teszi, amit mondanak neki, és azt reméli, hogy „bemennek” Gázába.