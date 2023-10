Huligántámadásra figyelmeztette az MLSZ a román válogatottat, végül csak a Halászbástyát tekintik meg

Csütörtök este rendezik a Fehéroroszország−Románia Eb-selejtezőt az újpesti Szusza Ferenc Stadionban.

Az MLSZ már a múlt héten figyelmeztethette a román válogatottat arra, hogy huligántámadás érheti őket, ennek veszélyére hivatkozva mondták le budapesti sétájukat a focisták - írja a Telex.

A lap idézi a bukaresti Fanatik portált, amelynek főszerkesztője Horia Ivanovici videóműsorában azt mondta:



„A magyar szövetség üzenetében az áll, ne járjanak Budapest utcáin Románia jelképeit, román zászlót viselve, mert lehetnek a román csoportok és hivatalos személyek megtámadására készülő huligánok. Az üzenet nyíltan kimondja, zavargások lesznek, ha a magyar ultrák malmára hajtják a vizet. Úgy értesültek, vadászni indultak a román jelképekre és zászlókra, ezért legyenek óvatosak és ne provokáljanak.”

Mihai Stoichita, a román szövetség szakmai igazgatója ugyan szerda reggel még úgy nyilatkozott, nem tud ilyen üzenetről, és nem is tart a magyar szurkolók támadásától, délben viszont a Gazeta Sporturilor tudósítójának már elismerte, hogy kapott ilyen üzenetet, és azt is mondta, hogy a nemzetközi mérkőzések előtt a vendégcsapatok kérhetnek védőőrizetet a sétához, nekik is felajánlották a „budapesti kollégák” ezt a lehetőséget.

A román csapat játékosai így végül csak a Halászbástyánál tettek rövid sétát. A Nemzeti Sport megkereste az MLSZ-t is, akik viszont azt válaszolták: nincs tudomásuk figyelmeztetésről a fehérorosz–román mérkőzéssel kapcsolatban.

A fehérorosz-román EB-selejtezőt azért tartják a Szusza Ferenc Stadionban, mert az UEFA tavasszal úgy döntött: az orosz háborút támogató Fehéroroszország hazai mérkőzéseit semleges helyszínen, zárt kapuk mögött lehet csak megrendezni. Magyarország viszont felajánlotta, hogy mind a fehérorosz válogatott, mind a klubcsapatok meccseit lejátszhatják nálunk.