Megint ellenszegült a rendőröknek, megint pénzbírságot kapott Greta Thunberg

Megint pénzbírságot kapott Greta Thunberg, amiért ellenszegült a rendőri utasításnak egy júliusi tüntetésen. A svéd klímaaktivistát három hónapon belül másodszor ítélték el, és kapott pénzbírságot ugyanazért a bűncselekményért.

A most húszéves Thunberg és a Reclaim the Future csoport aktivistái először június 19-én, Malmö kikötőjében elállták az utat az olajszállító teherautók előtt. Vádat akkor azért emelték ellene, mert rendőri felszólításra sem hagyta abba a demonstrációt. Az ítélet kiszabása után, júliusban első útjuk a kikötőbe vezetett, hogy a rendőrök ismét elvigyék őket a forgalom akadályozása miatt. Az aktivistát akkor 1500 svéd koronára (≈ 50 ezer forint), most 4500 svéd koronára (≈ 150 ezer forint) büntették.

A rendőrségi utasítás be nem tartásáért Svédországban legfeljebb hat hónap börtönbüntetést szabható ki.

2019-ben az akkor tizenhat éves Thunberget az év emberének választotta az amerikai Time Magazin a Névtelen Magyar Szabadságharcos (1956), Richard Nixon (1971, 1972), II. János Pál (1994), Barack Obama (2008, 2012) vagy Donald Trump (2016) után. Hazájában azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy iskola helyett tüntetni ment a svéd parlament elé azért, hogy a politikusok végre tegyenek valamit a klímaváltozás ellen, vagy az ahhoz való alkalmazkodás érdekében. A klímaaktivista demonstrációiból több klímavédő mozgalom nőtt ki, a Fridays for Future például már Magyarországon is többször ezreket mozgatott meg.

Címlapon: Rendőrök cipelik el Greta Thunberget az oljehamneni kikötőből. 2023. július, Malmö. (via Reuters)