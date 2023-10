Mégsem újítják fel a vasútállomást, amivel a kampányban a Fidesz a Monarchia koráig ment volna előre, nem hátra

A tavalyi választási kampány egyik apró gyöngyszeme volt, amikor a Békés megyei Gyulán a fideszes jelölt a vasútállomás felújításával kampányolt. Nem is elsősorban azért, mert a történet már évek óta húzódott, vagyis egy bontást leszámítva egy helyben állt, hanem azért, mert a Kovács Józsefnek öt soron belül sikerült leírnia azt, hogy

az állomás jövő nyárra visszakapja a Monarchiabeli kinézetét

és azt, hogy

Magyarország előre megy, nem hátra.

Végül mégsem ment úgy előre, hogy hátra: a jövő nyárból idén nyár lett, majd az is elmúlt, és az 1966-ot átépítése óta erősen legatyásodott gyulai vasútállomással semmi sem történt. Most, hogy október van, már eldőlt, hogy belátható ideig nem is fog: a város polgármestere csütörtökön a helyi lapban ismerte be, hogy a vasútállomás felújítását felfüggesztette és tartaléklistára tette Lázár János építési és közlekedési miniszter (akinek a minisztersége eddig sokkal inkább nemépítési és leállítási miniszteri munka).

photo_camera Lenne mit felújítani



photo_camera Ha Krasznahorkai Lászlót olvassuk, jusson eszünkbe a szülővárosa vasútállomása



A gyulai vasútállomás felújításának terveit egyébként 2017-re készítette el a MÁV és a város önkormányzata. A következő évben lebontották az állomás egy részét, aztán 2020-ig semmi nem történt. Akkor Fónagy János akkori miniszterhelyettes megígérte, hogy félretettek a munkákra 650 millió forintot. 2021 augusztusában már Mosóczi László közlekedési államtitkár írta meg ugyanezt, és mivel megszületett az építési engedély is, akár el is lehetett volna kezdeni a munkát.

Ehelyett 2022 februárjáig, a választási kampányig semmi nem történt. Aztán meg kitört a háború, lement a választás, és a gyulai vasútállomás bő egy évre Schrödinger macskája lett, idén májusban még mindig csak az előkészítéséről volt szó. Most pedig, kinyitva a dobozt, azt látni, hogy a macska nem halt meg, csak felfüggesztették. Persze legkésőbb 2026 tavaszán nyilván ismét előkerül.