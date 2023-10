A magyar kormány szeretné, ha az orosz sportolók is ott lennének a párizsi olimpián

Miután csütörtökön a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) végrehajtó bizottsága azonnali hatállyal felfüggesztette az Orosz Olimpiai Bizottságot, mert az elismerte a megszállt ukrajnai területet sportszervezeteit, Szijjártó Péter magyar külügyminiszter Moszkvában találkozott Oleg Matytsin orosz sportminiszterrel.

photo_camera Oleg Maticin és Szijjártó Péter Moszkvában Fotó: Szijjártó Péter/Facebook

Szijjártó arról biztosította az oroszokat, hogy „támogatják a Nemzetközi Olimpiai Bizottság erőfeszítéseit, melyek arra irányulnak, hogy Párizsban teljes olimpiát tudjanak rendezni”, azaz Oroszország is ott legyen. „Mi hiszünk abban, hogy a sport békét tud teremteni, ezért is támogatjuk, hogy a sportolók békés körülmények között megküzdhessenek egymással. Minderről nemcsak beszélünk, hanem ennek megfelelően is cselekszünk: a belarusz futballválogatott és az ukrán kézilabda-válogatott is Magyarországon játszotta Eb-és Vb-selejtező mérkőzéseit” - írta Szijjártó..



A háború miatt Oroszország és Fehéroroszország nem kapott meghívót a 2024-es olimpiára. Thomas Bach, a NOB elnöke szeptemberben azt mondta, az orosz és fehérorosz sportolók felfüggesztése sértené az emberi jogokat és az Olimpiai Chartát. Ezért egyéni és semleges sportolóként engednék őket versenyezni.