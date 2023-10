Gigantikus sor alakult ki Azahriah Puskás Arénás koncertjére jegyet árusító iroda előtt

Miután Azahriah első Puskás Arénába meghirdetett koncertje pillanatok alatt teltházas lett, a menedzsment úgy döntött, hogy meghirdetnek még egy időpontot , egy nappal későbbre. Erre a koncertre péntektől lehetett jegyet vásárolni. Ahogy az várható volt, a második koncertre is rengetegen akarnak jegyet venni, az internetes rendszer lefagyott, több tízezren kerültek várólistára.

photo_camera Fotó: david bodnar

A Blikk azt írta, hogy sokan inkább személyesen mentek el budapesti Akácfa utcába, a Broadway Jegyirodához, ahol pillanatok alatt gigantikus sorok alakultak ki. A jegyiroda délelőtt azt írta, hogy rendszer túlterhelése miatt műszaki hiba lépett fel. Azóta újra lehet venni jegyet, igaz, a várólista mg mindig nagyon nagy.

„Azt kell mondanom, hogy a második koncertnél még durvább a jegyvásárlási roham, mint amit kedden tapasztaltunk. Ezúttal például a jegyértékesítő rendszer sokkal nagyobb terhelést kapott. Elvileg mindenre felkészültek, de megállásokkal működik csak a rendszer” - mondta a Telexnek Tóth Gergely, az Azahriah-t képviselő Supermanagement vezetője. Arról is beszélt, hogy második napra egyáltalán nem volt tervük, három-négy hónappal ezelőtt még a Puskás is nagy falatnak tűnt számukra. Tóth szerint a triplázása nagyon kicsi az esély, még akkor is, ha a második koncert is teltházas lesz.