Trump szerint impeachment-eljárást kéne indítani Netanjahu ellen

Donald Trump amerikai exelnök a napokban többször is élesen kritizálta Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnököt, és többek között "nagyon okosnak" nevezte a Hezbollahot. Az, ahogy Trump nekiment Netanjahúnak, jelzi, mennyire megromlott a viszony a korábban kifejezetten jó kapcsolatot ápoló két populista vezető között, és a CNN kiemeli azt is, hogy mindez épp akkor történik, amikor Trump republikánus elnökjelölt-kihívói egyszerre álltak ki nagyon határozottan Netanjahu és Izrael mellett a Hamász ellen indított háborúban.

photo_camera Amikor még remek volt a viszony: Trump átadja a Fehér Ház aranykulcsát Netanjahúnak 2020 szeptemberében Fotó: SAUL LOEB/AFP

Trump szerdán a Fox News vendége volt, ott beszélt arról, hogy Netanjahu nem volt felkészülve arra, ami történt, és Izrael sem volt felkészülve a történtekre. Majd egy floridai kampányeseményen még tovább ment, és arról beszélt, hogy Izraelnek össze kell szednie magát a múlt heti történések után, mert nagyon nagy erőkkel küzdenek, és a Hezbollah nagyon gonosz és okos is, közben pedig az izraeli védelmi minisztert gyökérnek nevezte.

Legutóbb pedig a Rolling Stone írt arról két forrás alapján, hogy Trump Izrael-párti republikánusoknak szervezett találkozón beszélt arról, hogy Netanjahút impeachment-eljárás alá kéne vonni, amiért a kormánya nem tudott előre a Hamász támadásáról. Ugyanezen a rendezvényen állítólag azt is elmondta, hogy ha kormányon lenne, semmilyen támogatást nem adna a palesztinoknak (Ciszjordániának sem), és elfogatná az összes Hamász-vezetőt.

A beszélgetés nagy része ugyanakkor a források szerint elsősorban arról szólt, hogy Trump személyes ellenérzését fejtette ki Netanjahúval szemben, és reményét fejezte ki, hogy már nem lesz pozícióban, mire 2025-ben visszatér Trump a Fehér Házba. Az eseményen emellett Trump Netanjahút az amerikai zsidók "nagyon gyenge" többségéhez hasonlította, akik Bidenre szavaztak.

A lap írt arról is, hogy Trump több közeli munkatársát is megkérdezte már, hogy javasolja-e nyilvánosan Netanjahu távozásának szükségességét a miniszterelnöki posztról, de mindenki azt mondta neki, hogy ez nem venné ki jól magát addig, amíg Izraelben még mindig a Hamász terrortámadásában meggyilkolt emberek holttesteit számolják össze.

Trump még kifejezetten baráti kapcsolatot ápolt Netanjahúval, amíg hivatalban volt, a törést az hozhatta el, hogy az izraeli miniszterelnök elfogadta a 2020-as amerikai elnökválasztás eredményét, és gratulált Joe Bidennek utána. Trump utána hónapokig ki volt, hűtlenséggel vádolta Netanjahút, és az Axiosnak egyszer nagyjából annyival intézte el a kérdést, hogy beszélt-e vele a választások óta, hogy "Fuck him".

És ugyan amikor Netanjahu tavaly visszatért a miniszterelnöki poszta, Trump küldött neki gratuláló üzenetet, de a volt elnököt ismerő források a CNN-nek azt mondták, hogy egyáltalán nem csillapodott az ellenszenve vele szemben. Trump a szerdai kampányeseményen amúgy arról is beszélt, hogyha nem csalták volna el az amerikai választást és ő maradt volna az elnök, akkor a Hamász sem merte volna megtámadni Izraelt.

A szerdai kampányeseményen Trump kitért arra is, hogy állítása szerint 2020-ban Izrael nem volt hajlandó részt venni a rajtaütésben, mely során meggyilkolták a rendkívül befolyásos iráni tábornokot, Kászem Szolejmánit. Trump szerint Netanjahu cserben hagyta az amerikaiakat.

A CNN tavaly szeptemberben megkérdezte Netanjahút arról, hogy zavarja-e, ahogy megváltozott Trump hozzáállása, mire a visszatérő izraeli miniszterelnök elmondta, hogy épp elég régóta van ahhoz a politikában, hogy félre tudja tenni a különféle érzelmi ingadozásokat, és ehelyett a vezetők és szövetségesek érdemi álláspontjára figyeljen, ezért nem nagyon érdeklik őt a történtek.

Trump szavai komoly felháborodást váltottak ki a republikánus oldalon is, ezért csütörtökön a Trump-kampánycsapat kommunikációs ellentámadásba lendült, és arról kezdtek posztolni, hogy a volt elnöknél senki nem tett többet a Közel-Keletért és Izraelért. Ugyanakkor a tanácsadócsapatának tagjai is látják, hogy Izraellel szembeni kritikus megjegyzései sokkal nagyobb figyelmet kaptak. Pedig a terv eredetileg az volt, hogy Trump korábbi saját érdemeire helyezi majd a hangsúlyt, és egy Trump-közeli forrás név nélkül azt is elmondta a CNN-nek, hogy nem volt nagy ötlet felhozni szerinte a Szolejmáni elleni merényletet, és nem mutatja, hogy Netanjahu és Izrael mellett állnának.

Ugyan a republikánus elnökjelölt-jelöltek ódzkodnak attól általában, hogy Trumpot kritizálják, mivel ez visszaüthet a saját támogatottságukra, Trump mostani szavait többen is kifogásolták. Az eddig bőven a várakozásai alatt mért Ron DeSantis több posztban is támadta Trumpot, amiért ilyen időszakban az Egyesült Államok szövetségesét támadja, miközben a Hezbollahot nagyon okosnak nevezni, míg Mike Pence volt alelnök is kitért annyira, hogy a Hezbollah nem okos, hanem ördögi.