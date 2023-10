A háború szombati napja – eltűnt izraeliek holttestét találták meg Gázában

Izrael több mint 1 millió észak-gázai polgári lakos 24 órán belüli evakuálására való felszólítása „nehezen teljesíthető követelés” (tall order), bár az Egyesült Államok nem firtatta a döntést – közölte pénteken John Kirby, a Fehér Ház nemzetbiztonsági szóvivője. „Sok embernek nagyon rövid időn belül el kell költöznie” – mondta Kirby az MSNBC-nek adott interjújában. „Megértjük, mit próbálnak tenni és miért próbálják ezt megtenni: megpróbálják elszigetelni a polgári lakosságot a Hamásztól, ami a valódi célpontjuk” – mondta.

photo_camera Fotó: Drew Angerer/Getty Images via AFP

Kirby szerint az amerikai tisztviselők Izraellel és Egyiptommal azon dolgoznak, hogy a 2,3 millió embernek otthont adó Gázában élő civileknek biztosítsák a biztonságos áthaladását. „Nyilvánvalóan nem akarjuk, hogy civilek megsérüljenek. Támogatjuk a biztonságos kijutást Gázából, és ez természetesen magában foglalja azt is, hogy az emberek biztonságosan mozogjanak Gázában” – mondta a CNN-nek. Kirby azt mondta: „Ezek a palesztin emberek, ők is áldozatok. Nem ezt kérték. Nem hívták be a Hamászt, és nem mondták: »Menj, üsd Izraelt!«” (Reuters)