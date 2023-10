Meghalt Louise Glück, a Nobel-díjas költő

Nyolcvan éves korában elhunyt Louise Glück amerikai költő, 2020 irodalmi Nobel-díjasa - jelentette be szombat hajnalban Jonathan Galassi, Gluck szerkesztője a Farrar, Straus & Giroux kiadónál.

A Svéd Akadémia akkori indoklása szerint Louise Glück a díjat összetéveszthetetlen költői hangjáért kapta, amely rideg szépségével az egyéni létet egyetemessé teszi. Glück a 16. női irodalmi Nobel-díjas volt.

photo_camera 2016-ban Barack Obamával, miután átvette kitüntetését, a National Humanities Medal-t Fotó: SAUL LOEB/AFP

A költőnő magyarországi zsidó bevándorlók leszármazottjaként 1943-ban született New Yorkban. A Yale Egyetem professzorának első verseskötete Firstborn (Elsőszülött) címmel jelent meg 1968-ban, nem sokkal később már a kortárs amerikai irodalom legkiemelkedőbb alakjai között tartották számon. Több rangos díjban is részesült, 1993-ban Pulitzer-díjat kapott a The Wild Iris (A vad írisz) című, 1992-ben megjelent kötetéért, 2014-ben pedig megkapta az amerikai Nemzeti Könyvdíjat. (MTI)