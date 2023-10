Egy ír városban betiltják az egyszer használatos kávéspoharakat

Hetente 23 ezer kávéspohár fogyott el Killarney-ban, emiatt betiltják az egyszer használatos, vagyis az eldobható kávéspoharakat, mert a turistákkal teli ír városban már „kávéspoharak ömlöttek ki a szemetesből”.

A heti 23 ezer kávéspohár a Guardian cikke szerint évente több mint egymillió poharat jelentett, ami végeredményben cirka 18,5 tonna hulladék. Volt eddig.

Az új rendszer szerint mindenkinek vinnie kell magával a poharát/termoszát/bögréjét, vagy ha nincs nála, vehet 2 euróért egy újrahasználható kávéspoharat, amit ha visszaad valaki, a 2 eurót is visszakapja.

A kezdeményezéshez a város mind a 21 kávézója csatlakozott, sőt, más helyi vállalkozások is, például egy gyár, ahol a dolgozókat is megkérték, hogy saját, újrahazsnálható poharaikat vigyék be munkahelyükre.

Írországban egyébként a kormány már bevezette a 20 centes adót az eldobható kávéspoharakra, de eddig sok változást nem hozott. (Guardian)