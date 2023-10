Földrengés volt hajnalban Pápa közelében

Földrengés volt hétfő reggel a Veszprém vármegyei Pápa közelében - közölte a Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma az MTI-vel.

A közlemény szerint a földrengés hétfőn 6 óra 23 perckor keletkezett és 2,8 magnitúdójú volt.

Lakossági bejelentése nem érkezett eddig az obszervatóriumba, de az epicentrum közelében lehetséges, hogy a lakosság érzékelte a földrengést - írták.

A Richter-skála szerinti 2,0-2,9-es földrengések a rendkívül gyenge, legtöbb ember által nem is érezhető tartományban vannak. Elég gyakoriak is: világszerte naponta akár ezer ilyen is rengés is bekövetkezhet.

Magyarországon legutóbb augusztusban az alföldi Szarvason és térségében volt földrengéssorozat, ami augusztus közepén egy 4-es erősségűvel kezdődött, és szeptemberben is volt még utórengése. Augusztusban a Dunántúlon, Kaposvár térségében is rengett a föld.