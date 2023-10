Biden: „Nem fogunk megint tétlenül állni, sem ma, sem holnap, sem soha”

„A Hamász támadása az ISIS legsúlyosabb pusztításait idézi, amikor a hamisítatlan gonoszságot szabadította a világra. Nincs ésszerűség, a brutalitás, amit láttunk, bárhol a világon mélyre hatolt volna. Október 7-e a holokauszt óta a leghalálosabb nap volt a zsidó közösség számára, ami felszínre hozta a fájdalmas emlékeket” – mondta újságíróknak Joe Biden amerikai elnök Tel Avivban azelőtt, hogy hogy visszarepülne az USA-ba. Bidennek hosszú napja volt, találkozott Benjamin Netanjahu izraeli vezetővel, utána pedig túlélőkkel és a mentésben résztvevőkkel is.

photo_camera Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

„Nem fogunk megint tétlenül állni. Sem ma, sem holnap, sem soha” – mondta, valamint támogatásáról biztosította az eltűnt családtagjukért aggódókat. „Az egész régióban együttműködünk partnereinkkel, és minden lehetőséget megragadunk, hogy hazahozzuk azokat, akiket a Hamász fogva tart. Nem beszélhetek nyilvánosan minden részletről, de hadd biztosítsam Önöket, hogy számomra nincs magasabb prioritás, mint hogy az összes túsz biztonságosan hazatérjen”.

„Ahogy az Egyesült Államok 9/11 után, most Izrael is mindent felemésztő dühöt és fájdalmat érez. Ebben a lelkiállapotban az USA 9/11 után hibákat követett el” – mondta az elnök. Arra kérte az izraeli vezetést, hogy járuljon hozzá a segélyszállítmányok Gázába juttatásához, olyan ellenőrzésekkel, amik megakadályozzák, hogy azok eljussanak a Hamászhoz. Azt is mondta, hogy a gázai civileknek élelmiszerre, vízre, gyógyszerekre és menedékre van szüksége, és szerinte kritikus fontosságú, hogy a segélyek a civilekhez, és ne a Hamászhoz jussanak. „Ha a Hamász ellopja a szállítmányokat, akkor ismét bebizonyítja, hogy nem törődik a palesztin nép jólétével”. Biden a katonai támogatás mellett egy 100 millió dolláros humanitárius segélyt is bejelentett. Szerinte az összeg több mint egymillió, a konfliktus sújtotta palesztin menekültet fog támogatni, beleértve a gázai sürgősségi szükségleteket is.

„A terroristák nem fognak győzni. A szabadság fog győzni. Izrael nincs egyedül. Az USA önök mellett áll"– zárta. (Haaretz, BBC, Guardian)