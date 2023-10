Matolcsy György is elment Pekingbe, és az eurázsiai kor születéséről értekezett

Vlagyimir Putyin, Orbán Viktor és Szijjártó Péter mellett Matolcsy György is feltűnt a héten Pekingben, az Egy övezet, egy út gazdasági fórumon: előadása után a jegybankelnök kínai gazdasági és pénzügyi vezetőkkel tárgyalt jövőbeni gazdasági együttműködésekről.

Matolcsy előadásában arról beszélt, hogy a magyar kormány Keleti Nyitás politikája jól illeszkedik a kínai kezdeményezésű együttműködéshez - ezért is csatlakozott hozzá Magyarország egyedüli európai országként -, az energiaforrásokért és technológiai tudásért folytatott versenyben pedig kulcsfontosságú partnerországunk lehet Kína és az övezet többi országa.

photo_camera Matolcsy György Pekingben, az Egy övezet, egy út konferencián Forrás: Magyar Nemzeti Bank

A jegybankelnök szerint az eurázsiai kor születésének vagyunk tanúi, amikor a világ gazdasági súlypontja Kínába és más feltörekvő ázsiai gazdaságokra helyeződik, ezért az Európai Unió versenyképessége is a Kínával való együttműködéstől függ. Az Egy Övezet Egy Út program (más néven Új Selyemút, angolul One Belt One Road, BRI) 2013-ban, Hszi Csin-ping ideológiai programja, a kínai álom meghirdetésével együtt indult, egyedüli európai partnereként Magyarországgal.

Bár az állami sajtó előzetes tájékoztatásából kimaradt, a magyar miniszterelnök Vlagyimir Putyinnal is találkozott Pekingben, ahol háború helyett katonai műveletnek nevezte a több mint hatszáz napja kezdődött ukrajnai orosz agressziót. Orbán Viktor a megbeszélésen a béke fontosságát hangsúlyozta.

(via Magyar Nemzeti Bank)