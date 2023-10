Orbán úgy fogalmaz, ahogy azt Putyin elvárja

Jó reggelt! Ez a napindító hírlevél egy újabb embert próbáló nap után.

4 kiemelt cikk:

Háború élőben

Ma is folytatjuk majd az élő közvetítést, amit szerda este ott hagytunk abba, hogy a Hamász szerint legalább 500 ember halt meg, amikor egy izraeli légicsapás miatt felrobbant a baptista kórház a Gázai övezetben. Az izraeli hadsereg szerint a Hamász rakétája miatt robbant fel a kórház. A Hamász közben a bombázások leállítását kéri a civil túszokért cserébe.

Kis-Benedek József biztonságpolitikai szakértő, korábbi hírszerző ezredes a 444-nek adott értékelése szerint az amerikai politika egyértelműen az eszkalációt igyekszik megakadályozni, de a realitás az elhúzódó fegyveres konfliktus. Amit szerinte Hamász-izraeli háborúnak, még pontosabban a Hamász által vezetett Gázai övezetből indított háborúnak lenne ildomos nevezni.

Bede Márton arról a Humza Yousafról írt, aki Skócia vezetőjeként Nyugat-Európa talán legmagasabb pozícióban lévő muszlim politikusa, és akinek a családja egy része most Gázában rekedt. Személyes érintettsége ellenére is világosan nevezi a terrorizmust terrorizmusnak, ugyanakkor tisztában van azzal, hogy mi ma a tét a Közel-Keleten.

Hatszor annyi antiszemita támadás volt az Egyesült Királyságban, amióta a Hamász megtámadta Izraelt

Minek nevezzelek?

photo_camera Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

Emlékszünk még, hogy az orosz offenzíva kezdetén mennyi keserű kacaj övezte, ahogy az oroszok és csatlósaik nem merték háborúnak nevezni a háborút, hanem katonai műveletnek hazudták? Nos, mostanra eljutottunk odáig, hogy a miniszterelnökünk is így beszél, méghozzá pont Putyinnal.

A találkozó nem maradt visszhangtalan: David Pressman amerikai nagykövet szerint Orbán annak könyörög üzletekért, aki civileket bombáz Ukrajnában. Amire a miniszterelnök politikai igazgatója, Orbán Balázs azt felelte: „Elegünk van az amerikai képmutatásból!”.

Ukrán zászlót rongáltak meg a Litvániában őrizetbe vett magyar szurkolók

Gazdaságunk

photo_camera Surányi György volt jegybankelnök, Oszkó Péter volt pénzügyminiszter és Bod Péter Ákos a Budapest Economic Fórumon

A volt jegybankelnök Bod Péter Ákos fél attól, hogy a kormány mostani kínai útja „nagyon sokba kerül az országnak”. Oszkó Péter szerint muszáj lenne sokkal többet költeni az oktatásra, Surányi György szerint a kormány és az MNB fele-fele arányban felelős az Európa-bajnok magyar inflációért.

Parragh László elbüszkélkedett azzal, hogy 3500 forintos kínai órát ajándékozott Orbán Viktornak

Mol-vezér: A bolgár gáztranzitdíj 30%-os drágulást eredményez, ha bevezetik

A nap mondata

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

„Ott ült a Lajos, és mondta, hogy »loan-to-value a faszom«, majd felállt és elment.” Az idézet a Direkt36 cikkéből, amiben annyira súlyos dolgok vannak Orbán üzleteiből, hogy azok még két évvel ezelőtt is politikai válságot idéztek volna elő. Most alig kavarodott fel a víz. (A Lajos nyilván az a Lajos. Akit már-már visszasír az ember! A képen Jászai Gellért a miniszterelnök évértékelőjén.)

Salut, poloskák!

photo_camera Fotó: BRIAN KERSEY/Getty Images via AFP

Éjjel jönnek elő, hogy emberi vérrel táplálkozzanak, de pánikra semmi ok. Főleg mert most is a média a hibás. Meg a politikusok. És persze a franciák. A legkevésbé pedig az ágyi poloskák! Au!