Putyin: Csak meghosszabbítja Ukrajna szenvedését, ha Washington rakétákat küld Kijevnek

„Csak tovább hosszabbítja Ukrajna szenvedését”, ha Washington továbbra is rakétarendszereket küld Kijevnek, üzente Vlagyimir Putyin Pekingből. Az orosz elnök ezzel Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek válaszolhatott, aki kedden jelentette be, hogy Ukrajna először vetett be az Egyesült Államokból származó ATACMS rakétákat, hogy orosz utánpótlási útvonalakat, légitámaszpontokat és vasúti hálózatokat támadjon a megszállt területeken.

Az ukrán hadsereg kedd éjjel rakétacsapást mért az orosz csapatok ellenőrzése alatt álló Bergyanszk repülőterére, ahol ukrán források szerint kilenc orosz helikoptert, légvédelmi rendszereket és lőszertartalékokat semmisítettek meg, és több tucat embert megöltek. A Fekete-tenger partján lévő Bergyanszk nagyon messze van a kelet-ukrajnai fronttól, ilyen messzire az ukrán erők korábban nem tudtak ellőni.

Kijev már több mint egy éve lobbizott az amerikai kormánynál az ATACMS rakétákért, és a kongresszus is nyomást helyezett Biden elnökre: a törvényhozás már tavaly nyáron elfogadott egy kétpárti állásfoglalást arról, hogy ilyen rakétákat kellene küldeni az ukránoknak. A Fehér Ház eddig hezitált, részben azért, mert az ilyen nagy hatótávolságú rakétákkal az ukránok más oroszországi célpontokat is elérhetnek.

A Dragonfly hadművelethez is használt rakéták több mint háromszáz kilométer távolságra lévő célpontokat is képesek megsemmisíteni - tehát messzebbre érnek, mint eddig bármilyen ukrán hadsereg által használt fegyver. Putyin pekingi, az Egy övezet, egy út konferencián tett látogatása után újságírói kérdésre azt mondta, az orosz hadsereg „természetesen képes lesz” visszaverni ezeket a támadásokat, az Egyesült Államok részéről pedig nagy hiba, hogy „egyre személyesebben vonódik be a konfliktusba”.

Az Egy övezet, egy út csúcstalálkozóján a magyar miniszterelnök is részt vesz. Orbán Viktor kedden Putyinnal is tárgyalt, ahol csak “katonai műveletnek” merte nevezni az Ukrajna elleni háborút.

(via Guardian)