Százak halhattak meg a gázai kórházat ért rakétacsapásban

Légicsapás érte a gázavárosi baptista Al-Ahli kórházat kedden. A gázai egészségügyi minisztérium szerint 500-an, egy másik gázai tisztviselő szerint 300-an halhattak meg, és rengeteg a sebesült. A kórház nemcsak sérültekkel volt tele, de több százan ide menekültek a bombázások elől is. Egy orvos arról számolt be, hogy műtét közben érezte a robbanásokat.

A gázai hatóságok szerint a légicsapást Izrael követte el. A baptista Al-Ahli kórház azok között volt, amiket Izrael korábban felszólított a kiürítésre. Az izraeli hadsereg szerint a Palesztin Iszlám Dzsihád saját meghibásodott rakétája okozta a robbanást.

A kórházat ért csapást elítélte többek között a WHO (Egészségügyi Világszervezet) és az Orvosok Határok Nélkül. Antonio Guterres ENSZ-főtitkár azt írta, elborzadt az eset miatt. Charles Michel, az Európai Tanács elnöke közölte: a civil lakosságot minden körülmények között védeni kell.

Mahmúd Abbász palesztin elnök háromnapos gyászt hirdetett és lemondta Jordániában tervezett találkozóját Joe Biden amerikai elnökkel. Jordánia le is mondta a regionális csúcstalálkozót: a külügyminiszter szerint most nincs miről beszélni a háború megállításán kívül. Biden így nem is utazik az országba.

A kórházat ért támadás miatt több közel-keleti városban is tüntetések indultak. Ciszjordániában több százan csaptak össze a hatóságokkal, Libanonban kövekkel dobálták az amerikai nagykövetséget. Tüntettek Törökországban és Jordániában is.

Libanonban a Hezbollah meghirdette a „düh napját”.