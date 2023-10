Szijjártó Péter majdnem-ENSZ-re partizta magát Kínában

A napokban Kínában rendezik az Egy övezet, egy út harmadik csúcstalálkozóját. A kínai tőke- és hatalomimportálási törekvéseket, a távol-keleti ország világgazdasági súlyának növelését és egyes, vele együttműködő államok eladósítását is szolgáló konferencián természetesen a magyar kormány is komoly küldöttséggel vesz részt (igaz, Pekingben, Tbiliszitől eltérően, nem is tartanak külföldre kihelyezett külföldi-magyar közös kormányülést).

A csúcson, amely számunkra valószínűleg örök emlék marad amiatt a Putyin-Orbán találkozó miatt, amelyen a magyar miniszterelnök a szuverenitás látszatára sem ügyelve, az orosz narratívának megfelelően nem háborúnak, hanem katonai műveletnek nevezte Oroszország ukrajnai agresszióját (valamint békét kért, de elutasítást kapott Putyintól), természetesen Szijjártó Péter külügyminiszter is részt vesz.

Miután kedden Parragh Lászlótól azt hallottuk, hogy Kínában már nem használnak készpénzt, kicsit aggódtunk, hogy Készpénz.Mindig Péter hogy érzi ott magát, de a magyar idő szerint szerda hajnalban posztolt fotói megnyugtattak minket: remekül.

„Ez már majdnem olyan, mint egy ENSZ-közgyűlés: türkök, európaiak, dél-kelet-ázsiaiak…”

– írta a kínai csúcsról három fotóval közzétett posztban. Sajnos az nem derült ki, hogy a Kínai Kommunista Párt Központi Külügyi Bizottságának igazgatóját év elején meglángosoztató magyar külügyminiszter kikkel múlatja az időt, de azt így is megnyugtató látni, hogy számára egy nagyjából húsz, többnyire Dél- és Délkelet-Ázsiából, a Közel-Keletről, Afrika és Latin-Amerika fejlődő országaiból érkezett állam- és kormányfő jelenléte mekkora érzelmi pluszt jelent. A sok akadékoskodó észak-amerikai vagy nyugat-európai progresszív (értsd: akadékoskodó) politikus, akik csak elrontanák az ENSZ-közgyűlések hangulatát, ha velük töltené az időt, kinek hiányoznak ugyebár. (A hülye uniós csúcsról meg ne is beszéljünk, egyszerűbb, ha oda elküldjük magunk helyett az osztrákokat.)