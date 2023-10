Vlagyimir Putyin „kedves barátjával", Hszi Csin-pinggel tárgyalt

Másodszor utazott az ukrajnai háború elindítása óta ex-szovjet régión kívüli országba Vlagyimir Putyin. Tavaly Iránba látogatott, most Kínába, ahol Hszi Csin-ping elnökkel tárgyalt.

Putyin „kedves barátjaként" hivatkozott Hszire, és dicsérte a kínaiak „Egy övezet, egy út" projektjét. Azt mondta, Oroszország is egy hasonló programon dolgozik, az Északi-tengeren fejleszt kereskedelmi útvonalat Murmanszktól a Bering-szorosig.

Az orosz elnök arról is beszélt, hogy nemcsak az útvonal logisztikai potenciálját kínálják fel leendő partnereiknek, hanem az érdeklődő államok a fejlesztésében is részt vehetnek. Putyin szerint 2024-től a teljes útvonal egész évben hajózhatóvá válik a jégtörő hajók számára.

photo_camera Vlagyimir Putyin és Hszi Csin-ping Pekingben Fotó: SERGEI SAVOSTYANOV/AFP

„Oroszország és Kína a világ legtöbb országához hasonlóan kölcsönösen előnyös együttműködéseket szeretne kötni, melyekkel a fenntartható és hosszú távú gazdasági fejlődést akarja segíteni. Mindeközben mindkét állam tiszteletben tartja egyes országok saját fejlesztési modellhez való jogát" - mondta Putyin.

Az orosz küldöttséggel az elnök mellett többek között Szergej Lavrov külügyminiszter és Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő is Kínába utazott. Egyébként Orbán Viktor is Pekingben van, a magyar miniszterelnök is részt vesz az Egy övezet, egy út fórum csúcstalálkozóján.

(via Reuters)