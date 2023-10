Demeter Szilárd pályázik a saját posztjára

Szerdán volt hír, hogy Csák János kultúráért és innovációért felelős miniszter pályázatot írt ki a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatói posztjára. Demeter Szilárd, aki 2018 óta vezeti a PIM-et, „széleskörű konzultáció” után úgy döntött, ismét pályázik a pozícióra.

„A nerológiában az a kockázatos (ahonnan én nézem: szórakoztató), hogy tele van vágyvezérelt feltételezésekkel, aminek a következményeként olyan konteókat tudnak összeeszkábálni a függetlenobjektív médiamunkások, hogy még a laposföld-hívők is csak elismerően pislognak” – írta Demeter a Mandineren.