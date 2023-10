Módosították az ukrán kisebbségi törvényt, de a Velencei Bizottság szerint az továbbra sincs összhangban a nemzetközi előírásokkal

Magyar és román kezdeményezésre kezdte vizsgálni a Velencei Bizottság a 2022 decemberében elfogadott nemzeti kisebbségekről (közösségekről) szóló törvényt. Júniusra le is zárult az első vizsgálat, amelyben megállapították, hogy bár a jogszabály több területen a nemzetközi kisebbségvédelmi standardoknak megfelelő garanciális szabályokat vezet be, vagyis történt előrelépés, a jogszabály és általában véve a nemzeti kisebbségekre vonatkozó jogszabályi keret továbbra sincs összhangban az Ukrajnára nézve is kötelező nemzetközi standardokkal, ezért a testület a törvény módosítását javasolta. Augusztusban aztán a kijevi törvényhozásban módosító indítványt nyújtottak be a törvényhez, amelyet szeptemberben el is fogadtak.

A Velencei Bizottság most ezt a módosítást is megvizsgálta. Az NKE sajtóközleménye szerint a testület kimondta, hogy bár a törvénymódosítás több ponton végrehajtotta a VB korábbi ajánlásait, számos ponton csak részben vagy egyáltalán nem reagált a korábbi ajánlásokra, ekképpen a módosított jogszabály sem felel meg az Ukrajnát is terhelő, kisebbségek védelmére vonatkozó nemzetközi előírásoknak.

A következő problémákat sorolták fel:

A törvényben szerepel, hogy kötelező az ukrán nyelvű szimultán tolmácsolás biztosítása a nemzeti kisebbség nyelvén rendezett kulturális eseményeken, ha erre vonatkozó kérés az esemény előtt 72 órával érkezik a szervezőkhöz. Ez aránytalan terhet ró a szervezőkre.

Nem biztosított a médiához való szabad hozzáférés a nemzeti kisebbségek nyelvén is.

Nem világos, hogy milyen szabályok szerint lehet kétnyelvű településtáblákat használni.

A VB korábban azt is bírálta, hogy azokon a településeken, ahol hagyományosan nemzeti kisebbséghez tartozó személyek élnek, a nemzeti kisebbségek politikai szervezeteinek államnyelven is meg kell jeleníteni kampányüzeneteiket. A testület júniusi véleménye szerint az ilyen kampányanyagok ukrán nyelven való közzétételére irányuló kötelezettség aránytalan terhet ró a kisebbségi politikai szervezetekre, ez pedig veszélyezteti a véleménynyilvánítás szabadságát. Ennek megváltoztatásához az ukrán fél szerint az államnyelv-törvény módosítására lenne szükség, amit nem tettek meg a mostani felülvizsgálatig sem.



A Velencei Bizottság végül ajánlásokat is megfogalmazott arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne javítani a helyzeten. Ezeket itt lehet elolvasni.