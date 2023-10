Netanjahunál egy izraelit sem hibáztatnak többen a háborúért

„Az izraeli oldalon Benjamin Netanjahu az ember, aki alapvetően felelős azért, hogy a Hamász ezernél is több izraelit ölt meg” – erős mondat ez a Hárec véleményszerzőjétől. Izrael legjobb újságja liberális alapállású, és évek óta az ország miniszterelnökének egyik leghangosabb kritikusa. Azonban most úgy tűnik, hogy az izraeliek jelentős része is Netanjahut hibáztatja azért, hogy a palesztin terrorszervezet Gázából kitörve iszonyatos pusztítást és öldöklést rendezhetett Dél-Izraelben.

photo_camera Netanjahu-ellenes tüntető október 14-én. A héber felirat szerint: „Adjátok Bibit cserébe a túszokért” Fotó: YAHEL GAZIT/Middle East Images via AFP

Az október 7-i támadás okait elemző cikkünkben arról írtunk, hogy a Hamász akciójának sikeréhez izraeli oldalról három hiba kellett. A titkosszolgálatok hibáztak, mert nem jelezték előre a támadást. A fegyveres erők is hibáztak, mert képtelenek voltak megvédeni az ország polgárait. És hibáztak az ország politikai vezetői, mert egyrészt nekik felelnek a titkosszolgálatok és fegyveres testületek, másrészt pedig mert az általuk teremtett hamis biztonságérzetbe ringatott izraeliek elhitték, hogy nincs mitől félniük, a palesztinok és Gáza „problémája” meg van oldva.