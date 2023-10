Pittsburgh-től Budapestig: Magyarország újabb szélsőjobboldali találkozót lát vendégül

A cikk angol nyelven a Bellingcaten jelent Michael Colborne-tól, a fordítást a lappal együttműködve közöljük.



Budapest - amely az elmúlt években otthont adott a nemzetközi szélsőjobboldali Fight Nightnak, a rasszista és antiszemita futballhuliganizmusnak, a mostanra már betiltott neonáci Becsület Napjának - a jövő hónapban egy újabb nemzetközi szélsőjobboldali találkozót lát vendégül.



Szélsőjobboldali szélsőségesek kétestés koncertet terveznek november második hétvégéjére: egy meg nem nevezett helyszínen olyan zenekarok lépnek majd fel, melyek a rasszizmust, az antiszemitizmust és az erőszakot népszerűsítik, és akad köztük olyan is, amely több országban betiltott neonáci hálózathoz köthető.



Az Európai Testvériség és Hands Accross the Sea neven futó koncerteken magyar, görög, lengyel és amerikai zenekarok lépnek fel. A koncertet szervező Nordic Sun Records (egy szélsőjobboldali lemezkiadó és webshop) a honlapján azt írja, hogy a rendezvény a IV. kerületben, Újpesten lesz.



A november 10-ei koncertre, melyen két magyar, két lengyel és egy görög banda lép fel, elővételben tizenhat euróért lehet jegyet venni, a helyszínen húsz euróba kerül majd a belépő. A három amerikai és két újabb magyar bandát felvonultató másnapi koncertre negyven euróba kerül a jegy elővételben, ötvenbe a helyszínen, a két napra pedig ötven euróért lehet jegyet váltani elővételben.



A Bellingcat egy korábbi, finnországi neonáci koncertekkel kapcsolatos nyomozásában feltárta, az ilyen találkozók különösen fontosak a neonáciknak és a hozzájuk kapcsolódó szubkultúráknak: az Európai Unió bűnüldöző szerve, az Europol az év elején publikált jelentése szerint nagy jelentőséget tulajdonítanak a személyes találkozóknak és a csoportos tevékenységeknek.



Nicolas Potter, aki az Amadeu Antonio Foundation, a szélsőjobboldali szélsőségek és rasszizmus ellen küzdő német NGO kutatója, az év elején az Európa Tanácsban tartott beszédében figyelmeztette a törvényhozókat, hogy a szélsőjobboldali rendezvények, többek között a koncertek a „radikalizálódás, a toborzás és az adománygyűjtés helyszínei".

photo_camera A budapesti esemény egyik promociós fotója egy Telegram-csatornán (a csatorna nevét nem tesszük közzé) Fotó: Michael Colborne



A most novemberi koncertet szeptemberben hirdették meg, és a a neonáci Vér és Becsület (Blood and Honor) hálózat magyarországi ága promótálta a honlapján, Telegram-csatornáján. A Vér és Becsületet Németországban, Spanyolországban és Oroszországban is betiltották, a kanadai kormány pedig terrorszervezetnek nyilvánította még 2019-ben.



A budapesti rendőrfőkapitányság szóvivője a Bellingcatnek küldött közleményében azt írta, hogy „megteszik a szükséges intézkedéseket, ha bűncselekményre vagy annak előkészületére érkező információ érkezik hozzájuk. Szükség esetén együttműködünk a hazai és nemzetközi kollégákkal".

A Hammerskins-tag

A három amerikai zenekart felvonultató november 11-ei koncertnap szórólapja szerint az eseményt a Nordic Sun Records és az “A.D.S.” szervezi - ez egy utalás az American Defense Recordsra, ami egy amerikai, fehér felsőbbrendűséget hirdető lemezkiadó.



Az American Defense Recordsot a pittsburgh-i Travis Condor vezeti, akit az amerikai Anti-Defamation League (ADL, az antiszemitizmus ellen küzdő civil szervezet) úgy jellemzett, hogy jól ismert személy a fehér felsőbbrendűséget hirdető zenei szcénában. Condor korábban az Egyesült Államok hadseregében szolgált, és a Budapesten fellépni tervező három amerikai zenekar közül kettőben is játszik. Egy Telegram-csatornán szeptember 21-én közzétett podcast-epizódban a közelgő koncertekről beszélt, és a magyarországi eseményről azt mondta, hogy „izgatottan várja, hogy ott játsszon".



Condor bűnösnek vallotta magát 2011-ben egy ohiói bíróság előtt abban a vádban, hogy három társával együtt bántalmazott egy hajléktalan férfit. Condor, aki akkoriban még az amerikai hadseregben szolgált, a vádalkuban elismerte, hogy egy védtelen hajléktalan férfi „testét kétszer vagy háromszor megütötte egy ütővel vagy bottal" egy cincinnati híd alatt.



Az ADL Hammerskins-tagként azonosította Condort, az amerikai Southern Poverty Law Center (SPLC) pedig azok között azonosította, akiket Hammerskins-tagok és fehér felsőbbrendűséget hirdető emberek társaságában fotóztak le a 2017-es "Egyesítjük a jobboldalt" nevű gyűlésen a Virgina állambeli Charlottesville-ben.



A Bellingcat a finnországi White Boy Summer, illetve a magyarországi European Fight Nighttal kapcsolatos nyomozásában írta meg, hogy Hammerskin az Egyesült Államok legerőszakosabb és legjobban szervezett neonáci szkinhed csoportjaként jellemezhető.

A német hatóságok 2023 szeptemberében tiltották be a Hammerskins németországi szervezetét, és házkutatást tartottak többtucatnyi tag otthonában. A német belügyminisztérium a Hammerskins tevékenységéről azt közölte szeptemberben, hogy "elsősorban szélsőjobboldali és antiszemita zenék terjesztésében, szélsőjobboldali koncertek szervezésében és szélsőjobboldali merchandise árusításában nyilvánul meg".



Condor a hozzá köthető telefonszámra küldött megkeresésre nem válaszolt.



Mártírok és gyilkosok

Condor Budapesten is fellépő egyik bandájának 2020-as albumborítóján az amerikai neonáci, Robert Jay Mathews fotója díszelgett, alatta a Sacrifice, vagyis áldozat szóval.



Robert Jay Mathews alapítója volt a The Ordernek, amely egy nyolcvanas évek elején aktív, fehér felsőbbrendűséget hirdető terrorszervezet volt Amerikában. Ennek a szervezetnek a tagjai gyilkolták meg a zsidó rádiós műsorvezetőt, Alan Berget 1984-ben. Matthews 1984-ben halt meg, amikor tűzharcba keveredett a hatóságokkal, és azóta mártírként tekintenek rá az amerikai szélsőjobboldaliak.



De Condor bandái nem csak szélsőjobboldali terroristák fotóiról szólnak. Ugyanezen az albumon van egy Day of the Rope című dal, amely egy 1978-ban megjelent szélsőjobboldali regényre, a Turner Diariesre utal. Ez a kiadvány több szélsőjobboldali, erőszakos cselekményt inspirált, például az 1995-ös Oklahoma City-i robbantást, amely 168 ember halálát okozta.



Az album sok másik dalához hasonlóan ez is rasszista és antiszemita szövegeket tartalmaz és erőszakos cselekményekre buzdít, többek között olyan fenyegetések vannak a szövegben, mint a zsidóknak címzett "látókörünkben vagy", vagy az "újságíró söpredéket sem kíméli majd a nyakszorító vas".

photo_camera A koncertet szervező és jegyeket áruló Nordic Sun Records matricája egy budapesti közlekedési táblán 2023 októberében Fotó: Michael Colborne



A koncerten fellépő többi banda sem nagyon fogja vissza magát, hogy kinyilvánítsa szélsőjobboldali nézeteit, valamint az olyan nemzetközi neonáci hálózatokhoz való kötődését, mint a Hammerskins vagy a Vér és Becsület (a Bellingcat nem nevezi meg a bandákat, hogy elkerülje a népszerűsítést).



Az eseményen fellépő egyik lengyel banda egyik lemezén például olyan dalok szerepelnek, mint a Rahowa című, (ez a "racial holy war", vagyis a faji szent háború rövidítése, ami egy szélsőjobboldali szlogen) vagy a Crew 28, amely utalás a Vér és Becsületre. A lengyel nyelvű szövegek és az albumfüzetben található képanyag egyértelműen neonáci hálózatra utal. Még kevésbé voltak finomak a 2000-es évek elején kiadott egyik lemezükkel, melynek címe Krew & Honor: ‘Blood & Honour volt.