Uj Péter: A hosszú béke időszaka lezárult

Ma már kimondható, hogy az ukrajnai háború nyomán összeállt az Oroszország–Irán–Kína tengely, az autokráciák tengelye (kiegészülve egy kissé ütődött, bár elég elszánt és atomtulaj apróddal, Észak-Koreával) azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy véget vessen az Egyesült Államok hegemóniájának, a sokszor emlegetett egypólusú világrendszernek, egyszersmind a Pax Americana második világháború vége óta tartó korszakának.



Ez utóbbi talán már sikerült is, a hosszú béke időszaka lezárult. Hal Brands, a nagy geopolitikai és stratégiai kérdésekben igen jelentős elemző, a Bloomberg szerzője a gázai eszkalációval halottnak is nyilvánította a hosszú békét. A Pax Americana nem volt tökéletes, nem volt talán mindenben igazságos, de tartós békét (= nyugodt gyarapodás, gazdagodást) jelentett a Nyugat országainak, és a Szovjetunió összeomlása óta Közép- és Kelet-Európának is.



Intermezzo. Nem újdonság, nyilván, de muszáj megint hangsúlyozni ennél a pontnál: ha létezik egyértelmű bizonyíték arra, hogy a Nyugat (liberális, kapitalista etc.) rendszereihez kapcsolódni, NATO- és EU-tagnak lenni, nyugati típusú intézményrendszereket működtetni (a kapcsolódás egyik feltétele) a biztos gazdasági siker, a gazdagodás útja, akkor az éppen a volt KGST-térség, Magyarország, Lengyelország, Szlovákia, Csehország, Horvátország, Románia és a baltiak példája.



Amit Orbánék saját zseniális gazdaságpolitikájuk eredményének hazudnak, az valójában mind ebből – már a NATO- és EU-tagságból és a nyugati gazdasági rendszerbe kapcsolódásból – származik. Ezért különösen cinikus és valós nemzeti érdekekkel ellentétes ez a visszataszító kokettálgatás, hízelgés az oroszokkal/-nak és Kínával/-nak. Orbán nem gazdasági lehetőségeket keres ott, ahol ilyenek nincsenek. (Tudja azt jól.) Ideológiai támaszokat keres. Az autokráciák tengelyén.



Ezt most elharapom. Hosszú lenne.



Intermezzo vége.



A Pax Americana vége pedig azt jelenti, hogy erőszakosabb, bizonytalanabb, kaotikusabb korszak jöhet. Senkinek nem lesz jó.



(Címlapkép: Amerikai zászlót égetnek Teheránban egy Izrael-ellenes tüntetésen 2023. október 18-án. Morteza Nikoubazl/NurPhoto/AFP)