Ukrán előrenyomulás a Dnyipro túlpartján

Megerősítette az ukrán hadsereg azokat az információkat, amik szerint átkeltek az Dnyiprón és hídfőállásokat alakítanak ki a folyó keleti partján, írja a BBC. Az Institute for the Study of War szerint legalább négy kilométert is haladhattak az ukrán csapatok az oroszokkal szemben. Az előrenyomulásról először orosz katonabloggerek írtak, akik szerint az ukrán csapatok elérték Piscsanyivka települést. Erre utalhat az is, hogy az orosz védelmi tárca napi tájékoztatásában arról írtak, hogy ágyúzták a települést.