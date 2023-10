Varga Judit jól kiosztotta Fukuyamát, aki szerint Ukrajna demokratikusabb ország mint Magyarország

Varga Judit volt igazságügyi miniszter Facebook-posztban kelt ki Francis Fukuyama amerikai politikatudós ellen, aki azt találta mondani, hogy Ukrajna jelenleg sokkal demokratikusabb ország, mint Magyarország.

Fukuyama a Szabad Európa ukrán nyelvű kiadásának adott interjút, amelyben kifejtette: „Nem értem, hogy az olyan országok, mint Magyarország, hogy lehetnek még EU-tagok. Hiszen ott már nincs demokrácia. Jelenleg Ukrajna sokkal demokratikusabb ország, mint Magyarország.”

Kijelentése felbőszítette Varga Juditot, aki a Fidesz listavezetője lesz a 2024-es EP-választáson. A volt miniszter csípőből vágott vissza:

„Fukuyamára érdemes figyelni, csak tudni kell jól olvasni: pont fordítva, vagy a szórakoztató irodalom részeként! Egy biztos: A tévedéseiről ismert filozófus egyszer még meg fogja köszönni a magyaroknak, hogy mindvégig kitartottak Európa és az Unió mellett. ”

Annyit azért érdemes megjegyezni, hogy Fukuyama valóban hajlamos elnézni ezt-azt: 1989-es híres-hírhedt esszéje, A történelem vége? (majd az annak alapján írt könyve) is azt jósolta, hogy a hidegháború lezárultával az egész világon véget ér az ideológiai harc, és mindenhol a liberális demokrácia lesz a meghatározó politikai berendezkedés.

Ami - hát, finoman fogalmazva - nem jött be. Ezt 2022-ben igyekezett korrigálni, Újabb bizonyítékok, hogy most aztán tényleg vége a történelemnek (More Proof That This Really Is the End of History) című írása már arról szólt, hogy a látszólag erős tekintélyuralmi államokat valójában rendszerszintű, alapvető gyengeség jellemzi, a liberális, jogállami demokráciák pedig mindent túlélnek, és továbbra is a legvonzóbb alternatívát jelentik.

Arról, hogy ebben mennyire lehetett igaza, itt írtunk bővebben.