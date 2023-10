Egy lengyel lap szerint a kormányoldal veresége miatt Orbán kampánystratégáit hibáztatják a PiS köreiben

A lengyel Polityka Hogyan segítettek Orbán tanácsadói a PiS-nek elveszíteni a választást, és ki hozta be őket? címmel írt arról, hogy a kormányoldal választási vereségéért a Jog és Igazságosság Pártja (PiS) köreiben többen a Magyarországról érkezett kampánystratégákat hibáztatják – írta meg a Magyar Hang.

László József közölt hosszabb fordítást a cikkből, eszerint: „A választási stáb tagjai és a párt frakciója egymást teszik felelőssé a kampányért. Nevek hangzanak el, köztük olyanoké is, akik Orbán Viktor magyar miniszterelnök tanácsadói. Több, a PiS választási stábjához köthető forrásból is hallottuk, hogy Orbán Viktor politikai és kampánytanácsadói sokat szóltak bele a kampányba. […] Június végén kezdtek kirajzolódni az Orbán tanácsadói által szajkózott elképzelések. Bár hivatalosan soha nem jelentek meg a Nowogrodzskában tartott megbeszéléseken, informátoraink szerint nagy hatással voltak arra, hogyan alakult a kampány.”

photo_camera Orbán Viktor (jobbra), Jarosław Kaczyński (középen) és Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök (balra) találkozója Varsóban 2020. január 7-én. Fotó: Vivien Cher Benko/MTI/MTVA

„Azt csináltak, amit akartak, Bielan és Morawiecki emberei pedig azzal érveltek, hogy segítenek nekünk a harmadik ciklus megszerzésében” – mondta a stáb beszélgetőpartnere, aki szerint „azt állították, hogy elég azt átültetni a stratégiánkba, ami nekik bevált, és máris meglesz a győzelem”, de „nem vették figyelembe a lengyel választási sajátosságokat és a közhangulatot”.

A cikk szerint a PiS az új kabinetfőnök és a magyarok befolyása miatt dönthetett úgy, hogy a korábban domináns kampánytéma helyére a „menekültek kényszerbetelepítéséről” szóló népszavazás került. A PiS elnöke, Jarosław Kaczyński a szejm emelvényéről jelentette be, hogy a választás napján tartják a népszavazást is. A lap szerint magyar tanácsra indulhatott el a példátlan lejárató kampány Donald Tusk ellen is, ami fordítva sült el: még jobban mozgósította az ellenzéki szavazókat. („Durvább propagandát csináltunk, mint a kommunizmus alatt” – mondta a kormánypárti kudarc után a lengyel köztévé prominens műsorvezetője, aki évekig öntötte a propagandát a nézőkre.)

A lap szerint hétfőn a stábgyűlésen és kampányösszegzésen Kaczyński már beletörődött a vereségbe, de sokan a felelősségre vonását követelik, mert ő egyezett bele a felduzzasztott stábba, és azt hitte, Orbán tanácsadói sikerre viszik. (via Magyar Hang)