Szankciókat vezetett be az Egyesült Államok Orbán boszniai szövetségese ellen

Az Egyesült Államok pénteken szankciókat vezetett be Milorad Dodik boszniai szerb nacionalista, oroszbarát vezető családtagjai és tágabb üzleti hálózata ellen. Az Egyesült Államok már korábban is szankcionálta Dodikot, aki régóta szorgalmazza, hogy a szerb többségű régiónak el kellene szakadnia Bosznia-Hercegovinától.

Milorad Dodik az utóbbi több mint húsz évben többször is kijelentette, hogy Bosznia-Hercegovina államként működésképtelen, és a boszniai Szerb Köztársaságnak függetlenné kell válnia. Dodik törekvéseit a magyar kormány is támogatja, Orbán Viktor rendszeresen tárgyal a boszniai Szerb Köztársaság elnökével, aki nemrég a legmagasabb rangú állami kitüntetést adta Putyinnak. A túlzott oroszbarátsága miatt nemrég Várhelyi Olivértől, az Európai Bizottság bővítéspolitikáért felelős biztosától kapott figyelmeztetést. A szerb vezetőt Orbán augusztus 20-án a Karmelitában fogadta, Dodiknak a magyarországi látogatása során sikerült elintéznie, hogy a magyar kormány összesen 118 millió eurót (~ 45 milliárd forint) fektessen be a boszniai Szerb Köztársaságban.

photo_camera Orbán Viktor fogadja Milorad Dodikot, a boszniai Szerb Köztársaság elnökét a Karmelita kolostorban 2023. október 2-án. Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

Az amerikai pénzügyminisztérium most Dodik két gyereke, Igor Dodik és Gorica Dodik, valamint azok cégei ellen vezetett be szankciókat, mert úgy láttták, azok a szerb vezető korrupciós tevékenységét segítik elő.

A minisztérium közlemény szerint Dodik a népirtás tagadásának egyik vezető hangadója és az országban egyre mélyülő megosztottság és politikai patthelyzet okozója, visszaélt kormányzati pozíciójával, hogy személyes vagyonát vesztegetés és a korrupció egyéb változataival növelje.

photo_camera Orbán Viktor miniszterelnök és Milorad Dodik, a boszniai Szerb Köztársaság elnöke kiránduláson Banja Luka közelében 2023. június 23-án. Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher/MTI/MTVA

Az amerikaiak szerint Dodik tevékenysége akadályozza a daytoni békemegállapodás végrehajtását, ugyanis nem hajlandó figyelembe venni a nemzetközi közösség főképviselőjének döntéseit. Emiatt otthon vádat is emeltek ellene. Azonban a mostani szankciók fő célja, hogy megzavarják annak a pénzügyi hálózatnak működését, ami Dodikot személyesen gazdagítja. (Reuters)