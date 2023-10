Kína miatt törölhetik Jon Stewart műsorát az Apple kínálatából

Az Apple TV Plus egyik legnagyobb eredménye az volt, amikor a The Daily Showból való távozása után megnyerték Jon Stewartot egy új politikai talkshow műsorvezetőjének. A The Problem With Jon Stewart című műsor 2020 óta futott a platformon. A műsor harmadik évadának forgatása előtt azonban Stewart és az Apple a hírek szerint „kreatív nézeteltérések" miatt szakítanak, és a The Problem véget ér – írja a Verge.



A The New York Times-ra hivatkozva azt írják, az Apple-t zavarta néhány dolog a műsorban. Bajuk volt egyes vendégekkel és azzal, ahogy Stewart az AI-ról és Kínáról beszélt. Bár a műsor új epizódjainak forgatása a tervek szerint néhány hét múlva kezdődött volna, a munkatársak pénteken értesültek arról, hogy a gyártást leállították.

A The Hollywood Reporter szerint a The Problem befejezéséről szóló döntés előtt az Apple közvetlenül Stewarthoz fordult, és kifejezte igényét, hogy a műsorvezető és csapata "igazodjon" a vállalat nézeteihez a megvitatott témákkal kapcsolatban. Ahelyett, hogy beállt volna a sorba, amikor az Apple a műsor megszüntetésével fenyegetőzött, Stewart állítólag úgy döntött, hogy legyen inkább vége.



Arról nem derült ki bővebb információ, hogy egészen pontosan mi volt a baj a Kínáról szóló részben. A Verge kereste a céget, de nem válaszoltak. Arra azonban emlékeztetnek, hogy a Kínával való szívélyes kapcsolat fenntartása kulcsfontosságú az Apple jövőbeli növekedési tervei szempontjából.