Reisz Gábor, a humorista: megnéztem a Filmet Amelyről Mindenki Beszél és rájöttem, hogy ez igazából az első igazi próbálkozás a libsik érzékenyítésére

Akit érdekel az ilyesmi, vagyis a minket körülvevő élet értelmezése mozgóképek segítségével, az úgyis meg fogja nézni Reisz Gábor filmjét, a Magyarázat mindenrét, ha még nem tette meg. Én is így tettem múlt vasárnap, hogy a vetítésen ne kizárólag szigorúan vett filmművészeti okokból szórakozzak baromi jól. Hanem azért is, mert egy idő múlva képtelenség volt nem észrevenni, hogy Reisz rendező milyen trükkös csapdába csalta be a közönségét. A szó legjobb értelmében. Attól pedig még élvezetesebb volt az egész, hogy azt végig nem lehetett tudni, hogy a csapdaállítás szándékos volt-e egyáltalán, vagy csak az élet meg a véletlen hozta így.



