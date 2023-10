A Fidelitas budapesti elnökét az '56-ban a tetőről tüzelő ÁVO-sokra emlékeztetik a mai balliberális politikusok

Erős mondásokkal indultak az idei 56-os megemlékezések. Október 22-én a Fidesz budapesti szervezete, a Fidelitas és a Határtalanul a Magyar Fiatalokért Egyesület tartott rendezvényt a Kossuth téren, az MTI foglalta össze az ott elhangzottakat.

photo_camera Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

Láng Zsolt, a Fidesz budapesti elnöke azt mondta, hogy egész történelmünk az államalapítástól napjainkig azt bizonyítja, hogy szabadságszerető nép a magyar és kész harcolni az elnyomói ellen.

1956 őszén sokféle szándék és elgondolás egyesült a nemzeti szuverenitás közös akaratában és munkások, értelmiségiek együtt fogtak fegyvert az önkény ellen, hogy kivívják a helyünket a független és demokratikus országok körében. A felkelés elbukott, ám legendává, a nemzeti önbecsülésünk elválaszthatatlan részévé vált - tette hozzá.

photo_camera Láng Zsolt Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

Aztán áttért napjainkra.

„A világot ma újabb feszültségek, háborús konfliktusok terhelik. És sajátos fintora a sorsnak, hogy azok a honfitársaink, akik 56-ban nyugaton kerestek menedéket, ma választott hazájukban nagyobb fenyegetettségben élnek. Akkor egy kommunista hatalom jelentettek veszélyt számukra, ma a háborúk hatásai, az illegális bevándorlók tömegei, a terrorcselekmények és a magánélet önrendelkezésének erőszakos befolyásolása keltenek félelmet. Szomorúan láthatjuk, hogy Európa békés fejlődését éppen a kontinens egységéért felelős brüsszeli bürokraták veszélyeztetik a legjobban”

- közölte Láng.

Úgy vélekedett, a magyar közélet is hangos egyre durvább "neomarxista" kirohanásoktól, mégis jó érzéssel tölt el minket az a tudat, hogy hazánk egy felbolydult Földön is képes biztonságot nyújtani. Aztán úgy folyatta: 17 évvel ezelőtt a mai ellenzék vezetőjének jóváhagyásával gumilövedékkel lőttek az ellenzéki tüntetőkre és könnygázt vetettek be ellenük. "És ezt nyilván ma is megtenné, hisz feleségével minden megszólalásban helyesnek tartják az akkori rendőri brutalitást" - fogalmazott.

Végül hangsúlyozta: a célunk ma sem más, mint 67 évvel ezelőtt: megőrizni önrendelkezésünket, hogy megvédhessük nemzeti függetlenségünket.

Renge Zsolt, a Fidelitas budapesti szervezetének elnöke arról szólt: ma azok előtt a hősök előtt hajt fejet a világ, akik vállalták a harcot, majd a börtönt a nemzeti függetlenség kivívásáért és így a nemzet lelkiismereteivé váltak.

photo_camera Renge Zsolt Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

Felidézte: 67 évvel a Kossuth téren karhatalmisták lőttek a tömegbe, ám ennek ellenére soha nem látott egységbe kovácsolódott a magyar nemzet.

Ám ma is vannak olyanok, akik a nemzet érdeke ellen dolgoznak. "56-ban ezek a tetőről tüzelő ÁVO-sok voltak, most pedig azok a külföldi álcivil szervezetek pénzén kitartott, mindezért hazájukat bármikor elárulni képes balliberális politikusok, akik nemcsak itthon, hanem még Brüsszelben is a magyarok ellen dolgoznak".

"Nem elég tehát a kívülről jövő elnyomás ellen küzdenünk, az őrültebbnél őrültebb globalista ideológiák (...) hazai helytartói ellen is védekeznünk kell - fogalmazott.

Végül felidézte, hogy csakúgy mint 1956-ban, ma is forrong a világ, ám ebben a helyzetben csak a béke lehet a célunk, mert a békét mindig a magyarok nyerték meg.

A Határtalanul a Magyar Fiatalokért nevében Dobsa István, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség ifjúsági szervezetének elnöke azt hangoztatta, hogy minden nemzeti ünnepünk kapocs a múltunk és a jelenünk között. 1956 nélkül pedig nem lett volna prágai tavasz és rendszerváltás sem.

Ugyan a kommunizmusnak már leáldozott, de ma is létezik az az ideológia, ami népeket olvasztana egybe. Ezért ma is szükség van szabadságharcosokra.

A szónok felszólította a fiatalokat, hogy merjenek elég bátrak lenni szeretni a nemzetet. Ehhez pedig adjon bátorságot az 56-os szabadságharcosok példája. Majd megköszönte azt a segítséget, amit Magyarország nyújtott az elmúlt időszakban Kárpátaljának.

Az ünnepség végén a megemlékezés résztvevői koszorúkat helyeztek el a Kossuth Lajos téren álló országzászló tövében.