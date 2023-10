Diktátorkeringő

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, az elmúlt 24 óra legfontosabb-érdekesebb cikkeivel. Például ezekkel:

Magyarország a világban

photo_camera Fotó: Instagram

Csütörtökön is téma volt Orbán és a háborús agresszor Vlagyimir Putyin találkozója, miután kiderült, hogy a magyar miniszterelnök kifejezetten büszke erre. A hvg.hu információi szerint Orbán előre jelezte az EU és a NATO felé, hogy a találkozó meg fog történni, de azt nem ő kezdeményezte, és nem tud előle kitérni. Ha volt is ilyen figyelmeztetés, ez nem hatotta meg az észt miniszterelnököt, aki szintén beleszállt Orbánba a találkozó miatt. A magyar kormánymédia azzal szokott amúgy védekezni, hogy más külföldi vezetők is találkozgatnak Putyinnal, ezért a Lakmusz megnézte részletesebben, mi igaz mindebből.

Természetesen Szijjártó sem akart lemaradni a diktátortalálkozókból, úgyhogy ő ismét Magyarország számára stratégiailag, gazdaságilag és minden egyéb szempontból rendkívül fontos Fehéroroszországba látogatott, ahol többek között Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel is összefuthatott.

A nap folyamán ezen kívül írtunk arról is, hogy állítólag Orbán Viktor már munkamegbeszéléseket is tart a hatvanpusztai birtokon, kiderült az is, hogy idén télen nem lesz hőmérsékleti korlátozás a közintézményekben, és ott voltunk, amikor kiemelték a Balatonból az egyetlen beazonosított Messerschmitt Me-109-es vadászrepülő maradványait.

Hír volt még továbbá, hogy

Gáza

photo_camera Fotó: JACK GUEZ/AFP

Továbbra sem világos, mit tervez Izrael Gázában. A szárazföldi bevonulás biztosnak látszik, de hogy utána mi jöhet, az teljes rejtély. Emiatt állítólag már Washingtonban is aggódnak, és ezért is csúszhat a szárazföldi offenzíva megindítása.

A nap folyamán kiderült, hogy magyar állampolgárokat is foglyul ejtett a Hamász: a nyolcéves Ella és a tizenötéves Dafna került a palesztin terroristák fogságába. Írtunk arról is, hogy a Hamász delegációja Moszkvába utazhat, miközben a terrorszervezet azt közölte, hogy eddig 50 túsz halt meg a bombázásokban.

Felül-alul

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Hiába a felújítás, életveszélyes a rákosrendezői vasúti átkelő: amíg macskaköves volt az átjáró, addig a kerékpárosok lassan gurultak át a tilosban is. A tükörsima aszfalt veszélyes helyzetekbe sodorhatja őket, ezért semmire se jó kerítéseket építettek. Vasúti közlekedéshez kapcsolódó hír, hogy péntektől a nemzetközi vonatok utasait is pótlóbuszok szállítják az 1-es vasútvonalon.

Élet

photo_camera Marihuána aktivisták ingyenspanglit osztogatnak New Yorkban 2021. április 20-án. Fotó: ANGELA WEISS/AFP

Az MCC és a Drogkutató Intézet szakemberei kifejtették, miért jelent óriási veszélyt az ukrajnai marihuánalegalizáció. Volt szó Kalasnyikovokkal flangáló, drogfüggő veteránokról, Szent Ágostonról és a romlott Prágáról is, ahol füvet árulnak a boltokban.

Hír volt még a világból, hogy

Podcast

photo_camera Fotó: Alberto Cristofari/Contasto/Alberto Cristofari/Contasto via

Folytatódott vadonatújnak tekinthető irodalmi podcast-sorozatunk, ezúttal arra voltunk kíváncsiak, hogy miért szeretjük annyira a skandináv irodalmat. Vajon az egyszerűség, az őszinteség, a természet vagy a magány lehet a titok nyitja? Patat Bence műfordító társaságában eredtünk a rejtély nyomába, nagyobb kitérőt téve Jón Kalman Stefánsson és Tove Ditlevsen mostanában megjelent regényei felé.