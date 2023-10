Hivatalos tájékoztatás már jóideje nincs arról, hogy hány covidos beteget regisztráltak Magyarországon, de vannak arra utaló jelek, hogy idén ősszel is nő a fertőzöttek száma. Ilyen például az is, hogy a győri Petz Aladár kórházban ismét külön osztályon helyezik el a Covid-pozitív betegeket. Ezen a részlegen nincs látogatás, a többi osztályon is legfeljebb fél óráig lehetnek bent a hozzátartozók - írja a Telex. A korlátozás határozatlan idejű.