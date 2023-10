Minden eddiginél nagyobb erőkkel támadták a sötétbe borult Gázát

Az izraeli hadsereg szóvivője arról számolt be, hogy péntek este 150 földalatti célpontot semmisítettek meg a Gázai övezet északi részén. Főleg alagutakat, földalatti harctereket és a Hamász infrestruktúráját semmisítették meg. Többek között megölték Aszem Abu Rakabát, a Hamász légierejének vezetőjét is. Ő volt a felelős a szervezet drónjaiért és a siklóernyős egységekért. Ő is részt vehetett az október 7-i támadás kitervelésében, a dróntámadások és a fegyveresek átreptetésének irányításában. A hadsereg szerint a szárazföldi egységeik még mindig az övezetben tartózkodnak. Több helyen is összecsaptak a Hamász fegyvereseivel, de izraeli veszteségekről nem számoltak be.