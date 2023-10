Visszalép a republikánus elnökjelöltségtől Mike Pence volt amerikai alelnök

Donald Trump korábbi alelnöke, Mike Pence a Republikánus Zsidó Koalíció éves vezetői konferenciáján bejelentette, hogy felfüggeszti kampányát, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy kiszáll a 2024-es republikánus elnökjelölti versenyből.

photo_camera Fotó: ETHAN MILLER/Getty Images via AFP

„Mindig is tudtuk, hogy ez egy nehéz küzdelem lesz, de nem bánom” – mondta Pence, hozzátéve, hogy ez most nem az ő ideje. A republikánus párt zsidó szervezetének eseményén részt vettek a párt elnökjelöltségére pályázó politikusok, köztük Donald Trump, Ron DeSantis és Nikki Haley is, a bejelentés a tudósítások szerint meglepetésként érte a jelenlévőket. Pence eddig a legismertebb politikus, aki bejelentette visszalépését az elnökjelölti versenytől. Azt nem mondta, hogy kit támogat majd a republikánus előválasztási folyamatban.

A volt alelnök hivatalosan júniusban indította kampányát, a közvéleménykutatások alapján ugyanakkor a republikánus szavazók körében nem tudta átlépni az 5 százalékos támogatottságot. Kampánya ráadásul nagy adósságot halmozott fel: szeptember végén Pence-nek 621 ezer dollár, átszámítva körülbelül 220 millió forint tartozása volt. „Kilépek ebből a kampányból, de a konzervatív értékekért folytatott harcot soha nem adom fel” - írta a támogatóinak címzett nyilatkozatában. (MTI, BBC)