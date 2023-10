Kósa Lajos és Bayer Zsolt közösen aggódik Izraelért, mert a végén még ide menekül az ott élő több százezer, magyar felmenővel rendelkező ember

Kósa Lajos elment Bayer Zsolt műsorába, hogy ott egy lélegzetvételnyi idő alatt jusson el a szerb határtól odáig, hogy a Hamász fegyveresei zsidókat öltek, onnan pedig pár perc alatt odáig, hogy Magyarországnak azért érdeke, hogy Izraelben minden rendben legyen, különben a végén még onnan is menekülni fognak az emberek, méghozzá Magyarországra.

„Kósa Lajos, a Fidesz alelnöke, az országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottságának elnöke, szervusz Lajos” – konferálta fel vendégét Bayer Zsolt, aki aztán Kocsis Mátéról kezdett beszélni, miszerint október 28-án, csütörtökön sajtótájékoztatót tartott „lent a déli határszélen, ahol arról beszélt, hogy sajnos eszkalálódni fog a helyzet, és várható, hogy valami tragédia fog bekövetkezni, hacsak sürgősen nem történik valami. Majd mára (az interjút pénteken délben vették fel) virradóan lövöldözés volt az erődben Horgos mellett, három halott, két súlyos sérült. (...) Még 24 órát sem kellett várni, hogy Kocsis Máté szavainak igazsága beteljesedjen”.

Ezután feltette a kérdést Kósának, hogy „mit tud tenni egy magára valamit is adó ország”, hogy elkerülje azt, hogy „ártatlan szerb civilek és délvidéki magyarok” haljanak meg. Kósa szerint ez be fog következni, sőt, szerinte már elő is fordult, hogy „célzott lövéseket adtak rájuk katonai fegyverből”.

„Beszéljünk a piac nagyságáról” – folytatta Kósa, aki szerint eddig, ebben az évben 150 ezer határsértőt fordítottak vissza Szerbia felé. „Egy migránst – attól függ, hogy honnan jön – ötezer és nyolcezer euró az a tarifa, amiért vállalják a migránscsempészek, hogy áthozzák őket az unió területére, tehát Magyarországra” – mondta Kósa, aki szerint „ha ezt összeszámoljuk, az egy egymilliárdos piac eddig”.

Szerinte a péntek reggeli lövöldözés azért történt, „mert megindult a migránsbandák közötti leszámolás a piacért. Rendes bandaháború, mint Svédországban, Belgiumban, itt-ott-amott, ez most már mindennapos”. Kósa azt mondta, most azt „érzékelik”, hogy „részben a talibánhoz, vagyis az afgán állami szervezethez kötődő bandák harcolnak, illetve az ISIS emberei”. Kósa szerint „rendesen hadsereghez köthető migránsbandák jelentek meg” és „veszik át a piacot”. „Jobban szervezettebbek, erőszakosabbak, gátlástalanabbak, nem pusztán a pénzre mennek, hanem belső tűz is égeti őket.”

Úgy látja, hogy ha teljes mértékben ők – mármint akiket felsorolt – uralják az embercsempészetet, „akkor már szervezetten is jöhetnek olyan emberek, akik effektíve terrorista céllal jönnek az EU-ba”. Ezután tért rá arra, hogy nemcsak katonai fegyvereik vannak az embercsempészeknek, de házi gyártású fegyverei is. „Mondjuk egy 10-es anyával működő csúzli, azt nem is látja vagy hallja az ember, de nagyon nagyon komoly sérüléseket tud okozni. Vagy üveggolyós csúzli. (...) Ezek nem viccelnek” – mondta Kósa, aki szerint erre már „nyugodtan” lehet mondani azt, hogy „háború”.

Ezután arról beszélt, hogy két héttel ezelőtt volt Belgrádban, ahol találkozott az ottani honvédelmi bizottság elnökével. „Arról beszélgettünk, hogy kell-e majd esetleg közös regulációról gondolkodni, mert ugye sokan vetik fel a kérdést, hogy miért nem lövünk a határon. Azért nem lövünk a határon, mert a mai jogszabályok szerint, ha innen, magyar területről átlövünk Szerbiába, vagy szerb területről átlőnek Magyarországra, az hadi cselekmény.” Kósa szerint egyelőre azt találták ki, hogy beszereznek olyan „eszközöket”, amik nem minősülnek fegyvernek, de nagy a hatótávolságuk, és meg lehet vele állítani a határ felé közeledőket. Hogy ezek milyen eszközök, azt nem fejtette ki, de úgy fogalmazott, „nem kell mindjárt ajtóstul rontani a házba”. Majd rögtön ezt követően egy levegővételnyi idő után a következőt mondta, szó szerint:

„Arról nem is beszélve, hogy ha valakit most ott lelőnek a szerb határon, csak egy picit gondoljunk bele, hogy egyszerűen vadállati kegyetlenséggel leölnek, megsemmisítenek, kínoznak 1200-1500 zsidó honpolgárt a Gázából kitörő vadállatok, és akkor miért van a tüntetés Európában? Szabadságot Palesztinának. Az egy teljesen másik kérdés. Itt a terror tombolásáról van szó.” Aztán kifejtette, hogy mégis hogyan jutottunk el a szerb határtól egy mondaton belül az izraeli helyzethez: „Ha lelőnek a szerb határon egy nem is tudom kicsodát, egy migránst, akkor el tudjuk képzelni, hogy az európai mainstream baloldal mit mond Magyarországra. »Magyar mészárosok tombolnak a déli határon«”– mondta utóbbit Kósa példának, mint egy szerinte „szolidabb szalagcímet”, amit el tud képzelni. „Én azért el tudnám képzelni azt a szituációt, amikor a magyar rendőrség fegyvert használ” – szúrta közbe Bayer.

Kósa ezután Koszovóról beszélt, miközben példának hozta fel a Krímet, ezzel pedig a következő szakadt ki belőle: „Vagy létezik az, hogy Koszovó külső hatalmak által megszervezett, önrendelkezési alapon, népszavazással elszakad Szerbiától, és akkor ezt elismerik, de akkor a Krím is van. Mint külső hatalom által megszervezett, népszavazáson megszavazott, elszakadni Ukrajnától... de hogy ha az Unió azt mondja, hogy a Krím jogos, akkor egyébként... vagy a Krím jogtalan, bocsánat, mert azt az oroszok mondják, hogy jogos, ha ők azt mondják, az Unió, hogy a szerb... a Krím az jogtalan, mert külső hatalom, mer' izé, akkor viszont a szerbek azt mondják, hogy de »jónapot kívánok, akkor Koszovóba mit volt ez?« A tényállás ugyanaz.”

Kósa szerint a szerbek azt érzik, hogy ha most fellépnek a migránsok ellen, akkor azzal a délszláv háború alatt történtekre „fejelnek rá”. Állítása szerint a belgrádi parlament honvédelmi bizottságának elnöke azt mondta neki, hogy „egyébként meg tudnák állítani őket, de akkor lövöldözni kéne határon”, de „az a probléma, hogy Szerbia megy az unióba”. „Értem” – mondta erre Bayer, aki gyorsan témát is váltott, és rátért arra, hogy ha a Hamász eléri azt, hogy Izraelből meneküljenek majd az emberek, akkor az hogyan érinti majd Magyarországot: „Szerintem közvetlenül”.

„Ugyan nem tudom a számot, de biztos vagyok benne, hogy nem néhány tucat olyan ember él Izraelben, aki vagy eleve kettős, magyar-izraeli állampolgár, vagy ha beadja az állampolgársági kérelmét, azt automatikusan meg is fogja kapni a magyar felmenői miatt” – mondta Kósa, majd elmagyarázta, hogy „a mi állampolgár felfogásunk az olyan, hogy ha valaki tudja igazolni, hogy valamelyik felmenője, bezárólag a nagyszülőkig magyar volt, akkor automatikusan megilleti a magyar állampolgárság”. Szerinte Izraelben esetében „durván 200 és 300 ezer” között van azok száma, akik „minden további nélkül megkaphatják a magyar állampolgárságot, ha ezt kérelmezik”. És ez szerinte „felveti azt a kérdést, hogy milyen elemi érdeke Magyarországnak, hogy Izraelben stabilitás legyen”, mert ennek a 2-300 ezer embernek az érkezésével „egy újabb probléma szakad ránk”. Ha valaki szeretné audiovizuálisan is élvezni a fentieket, az alább megteheti: