Még mindig nem tudni, mi okozta Matthew Perry halálát

A Los Angeles megyei orvosszakértői hivatal vasárnap közölte, hogy elhalasztották Matthew Perry aktájának lezárását, a színész halálának oka továbbra is ismeretlen.

Perry boncolása nem tárt fel egyértelmű okokat a halálra, további toxikológiai vizsgálatok eredményeit várják még a szakemberek. A Los Angeles-i rendőrség szóvivője még szombaton azt mondta, nem voltak nyilvánvaló traumára utaló jelek a testén, amikor megtalálták a jakuzziban.

Matthew Perry, a Jóbarátok című sitcom Chandler Bingje 54 éves volt, amikor szombaton holtan találtak rá otthonában. A kanadai Ottawában született 1969-ben, ahol egy általános iskolába járt Justin Trudeau-val, Kanada jelenlegi miniszterelnökével. Tinédzserként költözött Los Angelesbe, szerepelt a Boys Will Be Boys című sorozatban és a Growing Painsben is. Igazán híres 1994-ben, 25 évesen lett a Jóbarátokkal, ami mai napig minden idők egyik legismertebb és legsikeresebb sorozata. Később filmekben is szerepelt, például a Bolond szél fúj-ban Salma Hayekkel, vagy a Bérgyilkos a szomszédom-filmekben Bruce Willisszel.

Évekig küzdött drog- és alkoholfüggőségével, 2016-ban egy interjúban azt nyilatkozta, hogy a Jóbarátok tíz évéből emiatt kiesett neki három.

(BBC)