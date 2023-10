Novák Katalin hivatala szerint az államfő nem mondta, hogy kétmillió ukránt fogadott be Magyarország

Magyarország kétmillió ukránt fogadott be - szemlézte Novák Katalin kijelentését egy ausztrál lapnak adott interjúból a Magyar Távirati Iroda szombaton. Mint akkor megírtuk, biztosan nem igaz, hogy befogadtunk kétmillió ukránt. A hivatalos adatok szerint mindössze 38 185 ukrán kezdeményezte hivatalosan, hogy Magyarországon maradhasson.

Megkérdeztük szombaton a Köztársasági Elnöki Hivatalt, ma válaszoltak.

„A „The Australian” október 28-i számában jelent meg publicisztika Novák Katalin köztársasági elnökkel készült interjú alapján.

Az interjúban nincs olyan állítás a köztársasági elnök részéről, hogy Magyarország kétmillió ukrán menekültet fogadott be. A cikkben szó szerint a következő szerepel:

Novak also objects to the presentation of Hungary as some kind of ally of Russia. „We condemn the Russian invasion,” she tells me, as other Hungarian ministers and political leaders have also told me. „We’ve helped nearly two million Ukranians, but we also want to get to a peace settlement as soon as possible.”

Magyarra fordítva: Novák az ellen is tiltakozik, hogy Magyarországot Oroszország valamiféle szövetségesének állítsák be. „Elítéljük az orosz támadást”, mondja, és más magyar miniszterek és politikai vezetők is ugyanígy nyilatkoztak nekem. „Közel kétmillió ukrajnai embernek segítettünk, de ezen kívül azt szeretnénk, ha mihamarabb békemegállapodás születne.”

Ezek szerint a Magyar Távirati Iroda fordította rosszul Novákot, és vette át ez alapján a mondatot a magyar sajtó. Az MTI ugyanakkor a mai napig nem javította a szöveget. Megkérdeztük a hivatalt, hogy kérték-e a pontosítást, és azt is, hogyan jött a kétmilliós szám a ha nem is befogadott, de megsegített ukránokról. Ha válaszolnak, frissítünk.