Sikerült eladni a jachtot, amit Mészáros Lőrinc köszönte szépen, nem kért

Harmadik nekifutásra sikerült eladni az ország egykori legnagyobb ásványvízgyártójának utolsó érdemi vagyonelemét, egy 34 méteres jachtot, írja a G7. A Sunseeker 34 típusú, Cassiopeia nevű hajóért – ami ezen az oldalon most is bérelhető hajóként szerepel, hacsak nincs két ilyen nevű jacht is Európában – az előző licitáláson még erős árverseny volt, ami 1,136 milliárd forintos árat eredményezett, de végül a vevő visszalépett.

Most viszont az egymilliárdos becsérték alatt 150 millió forinttal induló árverés szinte ott is ért véget. Az aukciót ugyanis mindössze egymillió forinttal a kikiáltási ár felett ütötték le, vagyis a hajó 851 millió forintért cserélt gazdát. (Az előző két árverés az egymilliárdos értéken indult.)

A G7 megjegyzi: a jacht az ország egykori vezető ásványvízgyártója, az Aquarius-Aqua Kft. történetének emblematikus vagyoneleme. A cég a kezdeti gyors felívelés után olyan rossz üzletpolitikát választott, hogy egyes szerződéseiknél minden eladott palackon buktak. Ezután áfacsalási ügybe keveredtek, a vállalat többségi tulajdonosát, Plutzer Tamást 2016-ban le is tartóztatták, innen már egyenes út vezetett a felszámoláshoz. Amely során a kormány által stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősített vállalat fő vagyonelemei 2021-re némi hátszéllel Mészáros Lőrinc érdekeltségébe kerültek (a mentőprogramról a G7 itt írt hosszabban).

A jacht azonban nem kellett neki, nem csoda: a NER-elitben ez csak egy kis csónak lett volna. A mostani, 27 milliárdos Mészáros-féle hajónál negyedével kisebb, a Szijjártó külügyminisztert meghajókáztató, Szíjj László-féle Seagull MRD-t is nagyjából 13 milliárd forintra taksálták egy idén augusztusban feladott hirdetésben.