Szijjártó szerint az autóipari átalakulás Európa-bajnokai vagyunk

Magyarország példája bizonyítja, hogy nemcsak lehetséges, de az egymásrautaltság miatt törvényszerű is a gazdasági együttműködés Kelet és Nyugat között, ráadásul ennek rendkívül pozitív hatásai vannak – közölte Szijjártó Péter Debrecenben.

A külgazdasági és külügyminiszter a BMW képzési központjának átadó ünnepségén azt mondta, a magyar emberekbe vetett legmagasabb fokú bizalom jele, hogy a BMW épp hazánkba telepíti az új, még nem létező, kizárólag elektromos platformú gyártást, a BMW, a kormány és Debrecen közötti együttműködés pedig biztosítani fogja azt, hogy ehhez mindig rendelkezésre álljon a munkaerő kellő számban.

„A kormány 25 milliárd forintot biztosított az egyetem számára, hogy kibővítsék a műszaki mérnöki kar kapacitásait, és hogy új járműtechnikai kutatóintézet jöjjön létre. Ahogy hallhattuk polgármester úrtól, a szakképzési centrumban is immár több mint 12 ezer tanulóval dolgoznak közösen” – mondta Szijjártó, aki szerint „az itt tanuló fiatalok által Magyarország általános versenyképessége is jelentős mértékben növekedni fog, ami kiemelt jelentőséggel bír a mostani időszakban, amikor is a beruházásokért elképesztően éles harc zajlik a világban”.

Szijjártó szerint az elmúlt egy-másfél évtized a válságok időszaka volt, az utóbbi években pedig kétszer is a feje tetejére állt a világgazdaság, de van egy olyan folyamat, amit semmi nem tudott megakasztani: az autóipar elektromos átállása. Azt mondta:

„Hogy mely ország tartozik majd az új korszak nyertesei vagy vesztesei közé, az alapvetően azon múlik, hogy melyik ország hogyan tud bekapcsolódni a globális autóipari forradalomba, melyik ország hogyan tudja kivenni a részét az új autóipari korszakból. Nos, azt hiszem, mindenfajta nagyképűség és túlzás nélkül, pusztán a tényekre alapozva is nyugodtan mondhatjuk, hogy Magyarország ennek az elektromos autóipari átalakulásnak az Európa-bajnoka lett, és ott vagyunk a világ éllovasai között is.”

Szijjártó szerint ez annak köszönhető, hogy a nyugati és a keleti – elsősorban a német és a kínai – cégek megtalálták Magyarországon a nyugodt együttműködés lehetőségét. „Ez persze fakad Európa legalacsonyabb adóiból, fakad a legversenyképesebb európai beruházási környezetből, de legalább ennyire fakad abból a kölcsönös tiszteletre alapuló külpolitikai stratégiából is, amelynek nyomán ma Magyarország keleti és nyugati irányba is civilizált kapcsolatokat tud kiépíteni és fenntartani” – mondta.

Fontos mérföldkőnek nevezte a BMW debreceni beruházását, ezzel már mindhárom német prémium autómárkának lesz gyára Magyarországon, ráadásul ez hatalmas kínai beruházásokat is indukált, amit tanúsít, hogy mára a világ tíz legnagyobb keleti akkumuultár-gyártójából öt is elkötelezte magát hazánk mellett.

„Tehát megmutattuk, hogy igenis nemcsak hogy lehetséges a kelet-nyugati gazdasági együttműködés, de az egymásrautaltság miatt törvényszerű is, s rendkívül pozitív hatásai vannak, például munkahelyek jönnek létre tömegével, a legmodernebb technológia kerül alkalmazásra” – mondta Szijjártó, aki szerint:

„Éppen ezért Magyarország kormánya minden olyan törekvést ellenez, amely arra irányulna, hogy e teljesen természetes kelet-nyugati munkamegosztást valamilyen mesterséges eszközökkel, politikai vagy ideológiai okokból elvágják.”

Azt mondta, az autóipar elektromos átállása már eldőlt, enélkül pedig lehetetlen is lenne teljesíteni a klímacélokat, minthogy a közúti közlekedés adja a károsanyag-kibocsátás kb. 14 százalékát.

„Az autóipar tehát elektromos lesz. Az ehhez szükséges beruházások részben már létrejöttek, részben meg folyamatosan jönnek létre, mint itt, Debrecenben. Egyes gyárak már megépültek, egyesek pedig meg fognak épülni. A kérdés nem ez. A kérdés az, hogy minderre hol kerül sor. Ezek a beruházások, ezek a gyárak hol hoznak létre munkahelyeket? Hol hoznak létre újabb fejlesztési forrásokat?” – mondta Szijjártó, aki szerint a hazai autóipar termelési értéke tavaly először haladta meg a 10 ezer milliárd forintot, ami mögött kiegyensúlyozott, stabil növekedés van, amit az is bizonyít, hogy idén az első 8 hónapban újabb 20 százalékos bővülést regisztráltak. (MTI)