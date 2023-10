Izrael elismerte a dzsabáliai menekülttábor bombázását

Hivatalosan is megerősítette az Izraeli Védelmi Erők (IDF) szóvivője, Daniel Hagari, hogy légicsapást hajtottak végre a dzsabáliai menekülttáborban. Állítása szerint a támadás célpontja a Hamász egyik parancsnoka, az október 7-ei terrortámadás egyik kitervelője, Ibrahim Biari volt, aki életét is vesztette.

photo_camera A dzsabáliai menekülttábor a támadás után Fotó: FADI ALWHIDI/AFP

A légicsapásban több épület összedőlt vagy megsérült, a felvételeken nagy kráterek láthatóak. Palesztin források szerint legalább 50-en elhunytak és 150-en megsérültek. A palesztinok állítják nem igaz, hogy a helyszínen volt a Hamász-parancsnok.

A dzsabáliai a Gázai övezet nyolc menekülttábora közül a legnagyobb. A háború előtt 116 ezren éltek itt, mindössze 1,4 négyzetkilométeren. A CNN kérdésére, hogy tisztában voltak-e vele, hogy ártatlan civilek vannak a táborban, az IDF szóvivője azt válaszolta, ez a háború tragédiája, és ők felszólították az embereket, hogy vonuljanak délre.

Arra a megjegyzésre, hogy mégis úgy döntöttek, ledobják a bombákat, a szóvivő úgy válaszolt: mindent megtesznek a civil áldozatok számának a minimalizálása érdekében. Azt is mondta, hogy a Hamász továbbra is kegyetlen módszerrel, élő pajzsként használja a civileket, és a menekülttábor alatt is alagútrendszert építettek ki. Több épület éppen a föld alatti infrastruktúra miatt dőlt össze szerinte. Azt mondta, a támadásban több, az épületben és az alagutakban tartózkodó Hamász-tag is elhunyt.

photo_camera Fotó: STRINGER/Anadolu via AFP

Közben négyen megsérültek Asdódban egy Izraelt ért rakétatámadásban. Egy 50 éves férfi súlyosan, hárman könnyebben.

Az ENSZ-főtitkár megdöbbent, hogy a palesztin áldozatok kétharmada nő és gyerek

Az ENSZ-főtitkár, António Guterres kedden mély aggodalmát fejezte ki az Izrael és a Hamász közötti fegyveres konfliktus kiszélesedése és a nemzetközi jog megsértése miatt. „A nemzetközi humanitárius jog világos szabályokkal rendelkezik, amelyeket nem lehet figyelmen kívül hagyni. Ez nem a la carte menü, nem lehet válogatni” – hangsúlyozta Guterres.

„A civilek védelme mindkét oldalon mindenek felett való, és minden időben tiszteletben kell tartani” – tette hozzá közleményében, hangsúlyozva, arányosságra és óvatosságra van szükség minden fél részéről.

Guterres külön sajnálkozását fejezte ki, amiért sok ENSZ-alkalmazott is meghalt a konfliktusban.

A világszervezet főtitkára ismét azonnali humanitárius tűzszünetet szorgalmazott, és felszólított a segélymunkások korlátlan gázai bejutásának a biztosítására. Megismételte a Gázai övezetből Izrael ellen indított folyamatos rakétatámadásokkal kapcsolatos, valamint az izraeli hadsereg szárazföldi hadműveleteinek kiterjesztése és a fokozott légicsapások miatti aggályait.

Határozottan elítélte Guterres a Hamász október 7-ei terrortámadását, és megállapította, hogy azok indokolatlanok voltak. Elítélte ugyanakkor a polgári személyek megölését a Gázai övezetben, és „döbbenetét” fejezte ki amiatt, hogy a palesztin övezetben az áldozatok kétharmada nő és gyerek.

Stoltenberg: Izraelnek meg kell kímélnie a civil életeket

Jens Stoltenberg NATO-főtitkár is elítélte kedden a Hamász Izrael elleni támadásait, ugyanakkor kijelentette, hogy Izraelnek a nemzetközi jognak megfelelően kell végrehajtania válaszlépéseit, meg kell kímélnie a civil életeket, és lehetővé kell tennie a humanitárius segélyek bejutását a Gázai övezetbe.

Stoltenberg felhívta a figyelmet: meg kell akadályozni, hogy az izraeli–palesztin fegyveres konfliktus kiszélesedjen, regionálissá váljon. Hozzáfűzte, az Izraellel ellenséges nemzetek vagy szervezetek sem próbálhatnak meg előnyt kovácsolni a térségben kialakult helyzetből. „Irán, a libanoni Hezbollah és mások nem használhatják ki a helyzetet. Az elmúlt hetek szenvedései arra emlékeztetnek bennünket, hogy nem szabad feladnunk a konfliktus tartós, békés politikai megoldására irányuló munkát” – mondta.

Közben a Hamász politikai irodájának vezetője és az iráni külügyminiszter Katarban megbeszélést folytatott, október 7-e óta már másodszor. Hoszein Amirabdollahián az Irna állami hírügynökség jelentése szerint úgy fogalmazott, a közel-keleti régió fontos döntés küszöbén áll. Szerinte a palesztin ellenállás egyértelmű győztesként áll a téren. „A cionista rezsim összeomlott” – hangoztatta az MTI tudósítása szerint.