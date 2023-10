Török harcjárműveket fognak gyártani Magyarországon, az lesz a nevük, hogy Gidrán

Harcjárművek magyarországi gyártására írtak alá egyetértési nyilatkozatot kedden török hadiipari vállalati vezetők, valamint az N7 Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Holding Zrt. vezérigazgatója, Palkovics László és a Rába Autóipari Holding Nyrt. vezérigazgatója, Hetzmann Béla, írja az MTI.

Mindezt Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter jelenlétében tették, aki az aláírás után kijelentette, magyar haderőfejlesztés „magabiztosan halad előre”, és hogy a magyar kormány már 2015-ben felismerte, hogy közeledik a „veszélyek kora”.

photo_camera Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

A létrejövő vegyes vállalat célja, hogy a Nurol Makina Gidrán páncélozott harcjárműveket gyártson a magyar honvédségnek. Az N7 holding Zrt. a közreműködésével nem csupán gyártási, illetve összeszerelési feladatokban vesz részt, hanem kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységekben is. A létrejött vegyes vállalatot Gidrán névre keresztelték. A miniszter elárulta, a nevet egy ősi magyar lófajta után választották, amelyet a huszárok jó küzdőképessége miatt használtak. Szalay-Bobrovniczky szerint a kormány éppen az egyre komolyabb kelet-európai régiót érintő biztonsági kihívások miatt fegyverzi át a magyar haderőt, felkészítve arra, hogy garantálják a magyarok életének és vagyonának védelmét.

Mindezt úgy kell elérni, hogy függetlenek lehessünk a beszállítói kockázatoktól, fejtette ki a miniszter, aki szerint komoly védelmi ipart kell építeni, amiből ráadásul még az ország is fejlődhet. Ebben tekint országunk stratégiai partnerként Törökországra.

Azt is elmondta: a Gidrán harcjárműbe már korábban is integráltak kiegészítő rendszereket Kaposváron, de mostantól magát a járművet is Magyarországon fogják gyártani, méghozzá Győrben, a Rába vállalatnál. Legalább 200 új munkahely létesül a megállapodás nyomán.