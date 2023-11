A gázai egészségügyi minisztérium szerint 9000-nél is több áldozata van az övezetet ért légicsapásoknak

photo_camera Izraeli Merkava tankok haladnak a gázai övezet északi része felé 2023 október 29-én Fotó: JACK GUEZ/AFP

A gázai egészségügyi minisztérium szerint eddig 9061 áldozata van az október 7-i terrortámadásokra adott izraeli válaszcsapásoknak.

A Hamász által vezetett minisztérium szerint az áldozatok több mint egyharmada, mintegy 3760 gyerek, és 2326-an közülük nők. Az áldozatok többsége légicsapások miatt lelte halálát.

Az Associated Press október 26-án közölt elemzése szerint 2001 olyan gyerek halt meg, akik még nem töltötték be 12. életévüket, közülük 615-en a 3 éves kort sem érték meg.

A gázai övezet 2,3 millió fős lakosságának 40 százaléka tekinthető fiatalkorúnak, ők mind 18 év alattiak.

Izrael kormánya azt közölte, hogy légicsapásaik kifejezetten a Hamász katonai bázisait és infrastruktúráját célozzák, azzal vádolva egyúttal a gázai vezetést, hogy emberi pajzsként használja a civil lakosságot.

Az izraeli vezetés szerint több mint 500 eltévedt rakéta csapódott be Gázában és okozta palesztinok halálát. A brit hírszerzés szerint ilyen rakéta csapódott be az Al Ahli-kórházba is, ahol több százan haltak meg, és az AP elemzése is ezt valószínűsíti.

A gázai egészségügyi minisztérium szerint a rakétatámadásnak 471 áldozata volt, az amerikai hírszerzés szerint 100 és 300 között lehetett az áldozatok száma. (Guardian / AP)