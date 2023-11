Az EU-zászló ment, Che Guevara és magyarellenes felkelést szító szlovák nemzeti hős jött: berendezkedett a szlovák parlament Fico-párti alelnöke

A szlovák parlament Fico-párti új alelnöke eltávolította irodájából az uniós zászlót és Čaputová államfő portréját, írja az Új Szó. A szlovákiai magyar nyelvű lap beszámolója szerint a Smer-politikus Ľuboš Blaha a köztársasági elnök fotóját egy Che Guevaráról készült képre, az uniós zászlót pedig szlovák lobogóra cserélte.

A cseréket videón is rögzítette, ezen az átrendezést őszi nagytakarításnak nevezte.

Az Új Szó nem tér ki rá, de az is látszik a videón, hogy a könyvespolcon büszkén, borítóval kifelé elhelyezte Ľudovít Štúr: Slovanstvo a svet budúcnosti (szabad fordításban: A szlávság és jövő világa) című könyvét, valamint a szerző egy mellszobrát. Štúrról azt érdemes tudni, hogy a 19. századi szlovákság ikonikus alakja, a szlovák nemzeti mozgalom vezetője volt. Számunkra azért is emlékezetes lehet az alakja, mert az 1848–49-es forradalom és szabadságharc idején a császár oldalára állt, a magyarok ellen harcoló szlovák önkénteseket toborzott, sőt, egy rövid életű magyarellenes felkelést is szervezett. A szlovákiai Párkány települést (Esztergomnál, a Duna túloldalán) róla nevezte el az akkori csehszlovák kormány 1948-ban Štúrovónak.

Az Új Szó szerint a videó hatására a kereszténydemokrata jobbközép párt, a KDH aláírásgyűjtésbe kezdett Ľuboš Blaha alelnöki pozícióból visszahívása érdekében.