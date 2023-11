Bekerítették Gázavárost az izraeli csapatok, Netanjahu szerint semmi sem állíthatja meg őket

Folytatódott az izraeli hadsereg szárazföldi offenzívája – erről beszélt csütörtökön Benjamin Netanjahu miniszterelnök és Herzi Halevi vezérkari főnök.

A kormányfő hivatala közleményt adott ki, amit a Twitteren is megosztott:

„Hatalmas küzdelemben vagyunk. Nagyon komoly eredményeket értünk el, már Gázaváros határánál járunk. Haladunk előre. Semmi sem állíthat meg bennünket. Folytatjuk és győzni fogunk.”

photo_camera Netanjahu beszédet mond a Kirya katonai bázison Tel-Avivban, 2023. október 28-án Fotó: ABIR SULTAN/AFP

Halevi, a hadsereg, azaz az IDF főparancsnoka azt nyilatkozta, három oldalról körbekerítették Gázavárost, és már a határain belül is vannak izraeli katonák.

„Megérkeztünk Gáza északi részének szívébe, Gázaváros körül és a városon belül is vannak már csapataink” – mondta a vezérkari főnök csütörtökön.

Halevi arról is beszélt, hogy az izraeli légierő kevesebb mint felét vetették be idáig. A főparancsnok ezt üzenetnek szánta a libanoni székhelyű Hezbollah számára, utalva arra, hogy bőven vannak még kapacitásaik légicsapások végrehajtására, még ha több fronton is kényszerülnének folytatni a harcokat.

Az üzenet annak szólt, hogy pénteken először beszél majd nyilvánosan Bejrútban a Hezbollah főtitkára és vezetője, Hasszan Nazrallah a Hamász által október 7-én végrehajtott terrortámadások óta.

A libanoni határon tovább zajlottak az összecsapások csütörtökön is, többek közt rakétatalálat érte az észak-izraeli Kiryat Shmona városát.

A gázai egészségügyi minisztérium szerint 27-en meghaltak az észak-gázai dzsabáliai menekülttáborban, ahol egy ENSZ által működtetett iskola mellett történt robbanás. Az áldozatok számát egyelőre más forrásból nem erősítették meg. Az AP szerint találat ért egy épületet Bureizs menekülttáborban is. Ebben a támadásban 15-en veszítették életüket.

Update: A cikk eredeti verziójában félreérthetően úgy fogalmaztunk utaltunk, mintha Halevi Bejrútban beszélt volna. A hibáért az olvasók elnézést kérjük.

(Guardian)